A14 : le tunnel de la Défense fermé entre Nanterre et Puteaux après un incendie

Le tunnel de la Défense (92) est fermé entre Nanterre et Puteaux pour «une durée indéterminée» en ce début de semaine, après qu'un incendie survenu dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 novembre a nécessité l'intervention des pompiers.

«A la suite d'un incendie survenu cette nuit dans le tunnel de la Défense vers Paris, l'autoroute A14 est fermée entre l'A86 à Nanterre et la D933 à Puteaux. L'accès à l'A14 vers la province depuis l'A86 sens Extérieur à Nanterre est également fermé», a ainsi communiqué Sytadin ce lundi matin, ajoutant que «l'incendie a causé d'importants dégâts» au niveau des «câbles commandant des équipements assurant la sécurité des usagers dans le tunnel».

De fait, le tunnel de la Défense (A14) en direction de Paris reste donc fermé jusqu'à nouvel ordre. La Direction des routes en Ile-de-France (Dirif) souligne par ailleurs la circulation en est donc devenue «difficile» entre l'A13-A14/Orgeval (78) et l'A14-A86/Nanterre (92), avec un temps de parcours quasiment triplé.

FLASH/Fermeture de l'A14 (tunnel de la Défense) vers Paris entre Nanterre (A86) et Puteaux (D933) https://t.co/J6TUNNp4zD — Sytadin (@sytadin) November 22, 2021

Les équipes «mettent tout œuvre pour effectuer les réparations et ainsi pouvoir rouvrir le tunnel le plus rapidement possible», peut-on également lire dans le communiqué, qui fait tout de même état de dégâts importants et d'opérations complexes qui empêchent l'«heure certaine à laquelle le tunnel sera rouvert».

Des itinéraires d'évitement proposés

Plusieurs itinéraires d'évitement sont donc proposés : le premier permet de rejoindre Paris ou le boulevard-circulaire de la Défense depuis l'A86 sens extérieur à Nanterre. Pour cela, la Dirif, la Direction des routes de l'Île-de-France, conseille d'emprunter la sortie n°1 vers la D986 (avenue de la Commune de Paris) puis prendre la direction de Nanterre (Université, Préfecture) par la D914 et retrouver les directions de Paris et de la Défense.

Alors que pour rejoindre l'A14 en direction de la province depuis l'A86 sens extérieur à Nanterre, elle invite les automobilistes à emprunter la sortie n°1 vers la D986 (avenue de la Commune de Paris) puis prendre la direction de Nanterre (Chemin de l'ÎLE) et retrouver les directions de Rouen et Poissy.