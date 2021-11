Miss France 2022 : qui est Tumateata Buisson, Miss Tahiti ?

Tumateata Buisson représentera Tahiti lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera le 11 décembre au Zénith de Caen.

Âgée de 24 ans, Tumateata Buisson a été élue le 25 juin dernier dans les jardins de la mairie de Papeete. Très émue, la jeune femme d’1m81 a dédié son sacre à sa mère décédée il y a trois ans. «Je suis certaine qu'elle est fière de moi. Déjà par le fait que j'ai sauté le pas en me présentant à cette aventure et bien évidemment la consécration d'une écharpe et d'une couronne que j'ai ramenées à la maison», a-t-elle déclaré à la chaîne Polynésie la 1ère.

Tumateata Buisson est diplômée d’une licence de marketing, avant de devenir chargée de communication pour Tahiti Tourisme.

La force du métissage

Tumateata Buisson, qui pratique la danse tahitienne depuis l’âge de 5 ans, est fière de ses origines, et de son métissage. Elle qui est née d’une mère tahitienne et chinoise, et d’un père français et chinois. «J'ai des origines asiatiques, un prénom tahitien et un nom français, c'est ce qui constitue mon métissage», précisait-elle à Polynésie 1ère.

Dans une interview accordée à LCI, Tumateata Buisson a dévoilé un peu plus d’informations sur ses goûts et ses passions. Elle avoue ainsi avoir un faible pour la chanson «Je fais de toi mon essentiel» d’Emmanuel Moire, avoir un crush pour Regé-Jean Page de la série La Chronique de Bridgerton, être accros aux recettes de cuisine sur TikTok, adorer le film Intouchable et la série Designated Survivor, ou encore rêver de devenir Wedding Planner.

Pour ses modèles dans la vie, la jeune femme de 24 ans désigne sa mère et Michelle Obama. Et souhaite mettre en avant les valeurs de la tolérance et l’acceptation des différences, et œuvrer en faveur des personnes malades.

Pour elle, «Miss France, comme l’est Miss Tahiti, est un accélérateur de vie qui nous permet en tant que jeunes femmes de nous épanouir et de partager des moments exceptionnels. Plus personnellement, Miss Tahiti a été pour moi une manière de rendre hommage à la femme de ma vie, ma maman. L’aventure Miss France sera dédiée aussi à la Polynésie !», assure-t-elle.

Pour rappel, la dernière Miss Tahiti a avoir gagné le célèbre concours de beauté est Vaimalama Chaves en 2019.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.