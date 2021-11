Faut-il rétablir le service militaire ?

La question du retour du service militaire réapparaît à chaque élection présidentielle. C’est Michel Barnier candidat à la primaire des Républicains qui aura été le premier à évoquer le sujet.

Le service militaire avait été supprimé en 1996, lors du premier mandat de Jacques Chirac. La conscription obligatoire avait alors été supprimée pour l’armée mais aussi pour les pompiers, la police et la protection civile.

Ainsi, c’est lors du débat de la primaire Républicaine, diffusé sur CNEWS dimanche, que Michel Barnier a fait le premier pas en estimant que le service militaire était un «moteur de l'intégration républicaine qui nous manque aujourd'hui», mais aussi un vecteur «pour rassembler les Français, pour la mixité et le brassage social.»

Le service militaire boudé par la gauche

La durée du service militaire a fortement varié entre son instauration en 1798 et sa suppression il y a 25 ans. Elle fut d’abord de cinq ans, avant d’atteindre 10 mois en 1992. Michel Barnier propose un service militaire plus court de six mois, qui serait obligatoire pour tous les jeunes. Il pourrait alors «s’effectuer dans l’armée, dans la police ou la gendarmerie, chez les pompiers ou au sein de la protection civile.»

Si l’idée plaît traditionnellement à la droite, elle n’est pas du goût de la gauche. Sur CNEWS, la porte-parole du Parti socialiste, Dienyaba Diop estime mardi 23 novembre que Michel «Barnier n’a plus d’idée, il les pioche soit dans le passé, soit fait la course à l’échalote avec l’extrême droite. Nous ce que nous disons, c’est que nos jeunes sont des gens impliqués.»

Depuis 2018, le gouvernement a instauré un service national universel (SNU) d’un mois non obligatoire. Ce dernier s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 17 ans, une différence de taille avec le service militaire dont le cœur de cible se situe chez les jeunes majeurs. En 2021, 18.000 jeunes se sont inscrits au SNU.