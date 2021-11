Miss France 2022 : qui est Hannah Friconnet, Miss Midi-Pyrénées ?

Hannah Friconnet représentera la zone Midi-Pyrénées lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera le 11 décembre prochain à Caen (Calvados).

Originaire de Labruguière au sud de Castres (Tarn), la jeune femme âgée de 22 ans est actuellement en 2e année de Licence Information-Communication à Toulouse. Celle qui compte plus de 10.000 abonnés sur Instagram souhaiterait ainsi faire carrière dans le secteur du digital et des influenceurs.

« Je suis si fière de ramener la couronne de Miss Midi-Pyrénées dans le Tarn après quatorze ans d'absence mais d'autant plus fière de désormais porter toute la région à mes côtés vers le grand concours de Miss France», a-t-elle écrit après son sacre, en légende d’une publication Instagram.

Hannah Friconnet affiche par ailleurs haut et fort sa volonté de profiter de l’élection de Miss France pour défendre et mettre en lumière deux causes qui lui tiennent à cœur : la lutte contre le harcèlement scolaire et celle contre l’endométriose.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.