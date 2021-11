Miss France 2022 : qui est Marion Ratié, Miss Languedoc-Roussillon ?

Marion Ratié représentera le Languedoc-Roussillon lors du concours de Miss France 2022, qui se déroulera le 11 décembre prochain à Caen (Calvados).

Originaire de Redessan (Gard), la jeune femme âgée de 20 ans est actuellement étudiante en troisième année de classe préparatoire en comptabilité, gestion et finance à Montpellier. Elle qui compte plus de 15.000 followers sur Instagram se verrait bien experte-comptable à l'avenir.

Représenter la Languedoc-Roussillon était pour elle « un rêve », dit celle qui espère bien ajouter son nom à la liste des quatre reines de beauté représentantes du Languedoc-Roussillon qui pour l'heure ont été sacrées Miss France, à savoir Madeleine Mourgues en 1930, Annie Garrigues en 1938, Myriam Stocco en 1971 et Alexandra Rosenfeld en 2006.

L’étudiante souhaite en tout cas profiter de l’élection pour alerter le public sur l’importance du dépistage des cancers du sein, confiant avoir été sensibilisée à cette cause importante par sa mère, qui travaille en radiothérapie au CHU de Nîmes.

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.