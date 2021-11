DIRECT - Coronavirus : Olivier Véran annoncera demain de nouvelles mesures lors d'une conférence de presse

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Le Premier ministre Jean Castex a été testé positif lundi. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

13h47

Les doses de rappel pour les vaccins anti-Covid doivent être "disponibles" pour les adultes, en donnant la priorité aux plus de 40 ans et aux personnes vulnérables, a estimé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Nous devons augmenter les vaccinations pour contrôler la pandémie", a-t-elle ajouté dans un tweet, réagissant à l'appel de l'agence des maladies de l'UE à prendre "urgemment" des mesures face au rebond des contaminations.

13h27

Olivier Véran présentera demain, jeudi, de nouvelles mesures, dont «l'accélération» du calendrier vaccinal, lors d'une conférence de presse, indique Gabriel Attal.

13h25

Face à la dégradation de la situation sanitaire, le gouvernement a pris des «orientations claires», explique le porte-parole, évoquant le renforcement des gestes barrières et du pass sanitaire.

13h20

Gabriel Attal fait le point à l'issue du Conseil de défense sanitaire et du conseil des ministres. La situation continue de se dégrader "très nettement" et "le taux d'incidence devrait dépasser les 200 d'ici à demain ou après-demain», annonce-t-il.

12h58

L'agence de l'Union européenne chargée des maladies a appelé les Etats membres à prendre "urgemment" des mesures face au rebond épidémique en cours en Europe et au risque de fardeau sanitaire "très élevé" en décembre et janvier.

Dans un message de sa directrice Andrea Ammon, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) recommande également une dose vaccinale dite "booster" pour tous les plus de 18 ans, avec une priorité pour les plus de 40 ans.

L'agence européenne appelle aussi à faire monter le niveau général de vaccination dans l'UE, notamment dans les pays les plus en retard.

11h21

La Nouvelle-Zélande a annoncé mercredi que ses frontières resteraient fermées aux voyageurs étrangers jusqu'à fin avril, au moment où l'archipel assouplit progressivement les mesures pour les arrivées internationales, jusqu'ici parmi les plus strictes au monde.

Le ministre en charge de la lutte contre le Covid-19, Chris Hipkins, a indiqué que les Néo-Zélandais bloqués en Australie pourraient rentrer à partir de mi-janvier, ceux en provenance du reste du monde devant attendre février.

De leur côté, les étrangers pourront se rendre dans l'archipel à partie de fin avril, selon le plan de réouverture progressive dévoilé mercredi.

6h14

L'exécutif se penche mercredi en Conseil de défense sur un renforcement de la riposte sanitaire face à la flambée de l'épidémie du Covid-19 qui revient rythmer la fin du quinquennat Macron. Logiquement, le gouvernement devrait entériner la préconisation émise vendredi par la Haute autorité de santé (HAS) d'injecter la dose de rappel (le plus souvent une troisième dose) dès 40 ans, six mois après la vaccination complète. Il pourrait par ailleurs décider de rendre à nouveau le masque obligatoire dans certains lieux, dont les salles de spectacle. Un couvre-feu ou même un reconfinement ne sont pas à l'étude, selon une source gouvernementale.