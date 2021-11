Licences post-Brexit : les pêcheurs entendent bloquer plusieurs ports et le tunnel sous la Manche

La Commission européenne avait déjà rappelé Londres à l'ordre, mercredi dernier, lui demandant de régler le contentieux post-Brexit sur les licences de pêche avec la France d'ici au 10 décembre. Les pêcheurs français ont décidé de faire monter la pression d'un cran en organisant des actions de blocage, vendredi 26 novembre.

Le port de Saint-Malo sera bloqué en début de matinée, celui de Ouistreham aux premières heures de l'après-midi, tandis que la zone des ferries du port de Calais sera bouclée à midi et pour deux heures.

L'accès au tunnel sous la Manche pour les marchandises, par l'autoroute A16, sera quant à lui occupé par les pêcheurs entre 14h et 16h.

Interrogé par le Figaro, le président du comité national des pêches, Gérard Romiti, estime que la «patience» des pêcheurs «a ses limites» et «n'a été que trop éprouvée». Aussi, il indique que ces professionnels «demandent la résolution immédiate du litige qui nous oppose au Royaume-Uni dans l'interprétation de l'accord de Brexit».

Pour rappel, de nombreux pêcheurs français n'ont plus accès aux eaux britanniques, ni à celles des îles de Jersey et de Guernesey, depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour accorder les licences de pêche, Londres exige désormais que les bateaux puissent justifier d'une activité antérieure dans les eaux anglaises. Il est question de relevés GPS que les petits bateaux de pêche et nouveaux propriétaires disent ne pas pouvoir fournir. Au total, la Grande-Bretagne refuse ainsi d'accorder plus de 150 licences.

La Commission européenne est intervenue mercredi après avoir été solliscitée par la France, qui lui demandait d'intervenir dans la résolution du conflit. La ministre de la pêche, Annick Girardin, jugeait ainsi que «l'espace de dialogue doit avoir une date limite et cette date limite, la Commission doit la donner au Royaume-Uni». Ce sera donc le 10 décembre.