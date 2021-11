Comment se souvenir de ses rêves, selon un spécialiste

Certaines personnes ne parviennent pas à se souvenir de leurs rêves. Dès le réveil, les songes ont en effet parfois tendance à s’effacer soudainement. Toutefois, il existe quelques astuces pour favoriser sa mémoire onirique.

Tout d’abord, il est essentiel de s’intéresser aux rêves.

Si on ne souhaite pas s’en rappeler, «notre cerveau ne fera pas l’effort de restituer les images au réveil», explique le spécialiste du langage des rêves Tristan Moir.

solliciter son inconscient

Ce dernier recommande ainsi «de solliciter son inconscient avant de s’endormir», en réalisant une petite méditation. Celle-ci consiste «à inspirer profondément tout en exprimant intérieurement le souhait de se rappeler de son rêve».

En sachant que, même si on préfère parfois ne pas avoir en tête ses songes, car ils peuvent être déroutants ou angoissants, ils sont toujours bénéfiques.

Selon l’expert, également psychanalyste et onirologue, «cela permet en effet de travailler dessus, de chercher les causes de nos angoisses, et donc, de mieux avancer dans la vie»,

rester ancré dans l'instant présent

Autre astuce pour stimuler sa mémoire onirique : se mettre dès le réveil sur le côté en «chien de fusil». Contrairement à la position sur le dos, qui représente «une ouverture sur le monde», celle-ci «nous ramène à l’intériorité».

D’autre part, quand on ouvre les yeux, «il faut rester ancré dans l’instant présent durant quelques minutes et éviter de se projeter dans la journée, en pensant par exemple à tout ce que l’on doit faire au cours de celle-ci ».

de la vitamine B6

Côté alimentation, Tristan Moir conseille de consommer des aliments riches en vitamine B6, qui contribue à améliorer la mémoire immédiate, et d’éviter les repas trop lourds le soir. Il est aussi important de respecter son besoin de sommeil en dormant suffisamment et de manière sereine.

«Si le sujet est trop fatigué ou stressé lors du coucher, il a moins de chances de ses souvenir de ses rêves», ajoute-t-il, soulignant que de manière générale, les femmes se rappellent davantage de leurs songes que les hommes.

A noter que «chacun de nous rêve en moyenne une heure et demie par nuit», précise l’auteur de «Mieux se connaître grâce à ses rêves» (éd. Marie Claire).