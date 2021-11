Les images impressionnantes de la 4L volante de Renault (vidéo)

«Là où nous allons, nous n'aurons pas besoin de route». C'est par ces mots en référence au film Retour vers le Futur 2 et à la DeLorean volante de Doc et Marty que Renault a dévoilé sur Twitter la «AIR 4», une 4L volante équipée de quatre hélices.

Présentée jusqu'à la fin décembre sur le showroom des Champs-Elysées de la marque au losange, ce modèle quadricoptère vient célébrer les 60 ans de la fameuse R4, l'une des voitures les plus vendues au monde pour Renault.

Conceptualisée par les designers avant-gardistes de TheArsenale et par Renault, cette AIR4 volante peut possiblement atteindre 85 à 90 km/h une fois dans les airs et pivoter à 45° pour avancer à la manière d'un drone. Vidéo à l'appui (voir ci-dessus), TheArsenale et Renault expliquent aux incrédules que : «Oui, AIR4 vole vraiment, c'était notre engagement. Très loin d'un simple jouet : fait presque entièrement de carbone et de quelques supports en aluminium, les procédés de fabrication sont de niveau artisanal avec un attachement aux détails sans oublier le profilage particulier des lames pour gérer le mur du son facilement franchi au bout de chacune des hélices».

© Lionel Koretzky/Renault

L'aéronef ne peut toutefois transporter qu'un pilote jusqu'à une altitude théorique de 700 mètres. Pour l'heure, cette 4L volante reste au sol et principalement un objet à admirer au showroom Renault de la célèbre avenue parisienne des Champs-Elysées.

parce que l’icône Renault 4 sera toujours là dans 60 ans, Renault et @TheArsenale lui ouvrent les routes du futur.



découvrez #AIR4, notre show-car volant. #60ans4L #Renault #TheArsenale #RoadToAir



par Mathieu Cesar pic.twitter.com/u10Ri2f0y8 — Renault France (@renault_fr) November 26, 2021

Au-delà du clin d'œil aux 60 ans de la Renault 4, la marque au losange s'offre un joli coup de com' auprès du grand public. Lors de l'événement Renaulution début janvier, le constructeur automobile avait annoncé son intention de ressusciter les mythiques R4 et R5, liées à deux projets de voitures électriques d'ici à 2024-2025.