Michel Barnier sur l'autonomie de la Guadeloupe : «le gouvernement fait preuve d’une improvisation que je trouve coupable»

Invité de Laurence Ferrari ce lundi dans la Matinale de CNEWS, Michel Barnier, candidat à l’investiture LR pour la prochaine élection présidentielle, a critiqué la politique menée par Matignon en Guadeloupe, cible de violences ces dernières semaines. «Le gouvernement fait preuve d’une improvisation que je trouve coupable», a-t-il dit.

Michel Barnier réagissait ainsi à l'allocution télévisée de vendredi soir du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, dans laquelle il avait évoqué une plus grande autonomie de la Guadeloupe pour répondre à la crise sociale qui touche l'île. Une proposition qui avait suscité une vague de critiques émanant de l'opposition de droite, comme de gauche.

«Il faut faire attention, c'est l'unité du pays qui est en cause»

«Il faut du dialogue et du sang-froid (...). Ouvrir un débat au petit matin sur l'autonomie ou des questions institutionnelles, parce que des casseurs ont été violents, c'est de l'improvisation. Il faut faire attention, c'est l'unité du pays qui est en cause. On ne peut pas ouvrir un débat institutionnel, alors que la question est sanitaire et économique», a poursuivi l'ex-commissaire européen.

Actuellement en Guadeloupe, Sébastien Lecornu doit y rencontrer ce lundi l'intersyndicale, avant de se rendre en Martinique, également touchée par une vague de blocages, violences et pillages. Dans ces deux îles des Caraïbes distantes de 120 kilomètres, le mouvement de contestation est né il y a plusieurs semaines de l'obligation vaccinale imposée aux soignants et pompiers, avant de s'étendre à des revendications politiques et sociales, et notamment la question du pouvoir d'achat.