Paris : le quai Jacques-Chirac inauguré en contrebas du Musée du Quai Branly

Son nom restera accolé aux lieux qu’il affectionnait. Située devant le Musée des arts premiers, déjà renommé en son honneur en 2016, une portion du quai Branly va officiellement prendre le nom de Jacques-Chirac ce lundi 29 novembre, lors d'une inauguration prévue à 10h30.

La portion choisie qui s'étend sur plus d'un kilomètre de long est loin d'être anodine dans l'histoire de l'ancien chef d'Etat français, puisqu'elle se situe entre la passerelle Debilly (7e) et la place des Martyrs-Juifs-du-Vélodrome-d’Hiver (15e).

Des emplacements symboliques

La première relie le Palais de Tokyo sur la rive droite au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac sur la rive gauche et la deuxième se trouve sur la promenade du quai de Grenelle après la tour Eiffel, où il avait reconnu le 16 juillet 1995 la responsabilité de la France dans la déportation des juifs français.

Des emplacements symboliques choisis en accord avec sa famille, qui avait répondu favorablement au souhait de la maire de Paris Anne Hidalgo et des élus parisiens de rendre hommage à celui qui fut maire de Paris entre 1977 et 1995, puis président de la République entre 1995 et 2007.

De fait, dès le décès de Jacques Chirac en septembre 2019, la maire avait salué «un homme d'Etat exceptionnel» et le Conseil de Paris avait alors «émis le souhait qu’un lieu emblématique de la capitale soit dénommé en sa mémoire».

Ce 29 novembre, j’ai une pensée pour le Président Jacques #Chirac, qui aurait eu 89 ans aujourd’hui.





Depuis sa disparition, il y a deux ans, son héritage et les valeurs qu’il nous a confiées restent les miennes, sans ambiguïté ni complaisance !





Merci, Monsieur le Président. pic.twitter.com/e2bC9a328b — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) November 29, 2021

Et le 13 avril dernier, les élus parisiens avaient finalement voté à l’unanimité en faveur de ce vœu. Enfin, la date du 29 novembre n'est pas anodine non plus, puisqu'elle marque ce qui aurait été le 89e anniversaire de l'ancien président de la République.