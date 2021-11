Une enquête ouverte pour agression sexuelle contre Pierre Ménès pour des faits survenus lors de PSG-Nantes

Pierre Ménès est visé depuis le 20 novembre dernier par une enquête pour «agression sexuelle».

Selon les informations du Parisien, le chroniqueur est accusé d’avoir agressé sexuellement une hôtesse d’accueil, lors du match entre le PSG et Nantes, le 20 novembre dernier, en lui touchant la poitrine.

Entendue par les services de police, la victime n’a pas souhaité porter plainte. Néanmoins, les éléments réunis sont suffisants pour ouvrir une enquête. Elle a été confiée au premier district de police judiciaire, a précisé le parquet de Paris.

Pierre Ménès prêt à porter plainte

Interrogé par l’AFP, son avocat Arash Derambarsh, a indiqué que Pierre Ménès «déposera une plainte pour dénonciation calomnieuse si on porte atteinte à son honneur ou sa considération».

Son avocat a également assuré que son client était bien présent au match, «accompagné de trois personnes durant toute la soirée». L’événement se serait «très bien passé, et c’est confirmé par les attestations CERFA des trois personnes qui l’ont accompagné partout», a ajouté maître Derambarsh.

Ce n'est pas la première fois que ce type de soupçon vise le journaliste, âgé de 58 ans. La journaliste Marie Portolano l'a notamment accusé d'avoir soulevé sa jupe lors du tournage d'une émission.

Il a assuré ne pas s'en souvenir en raison de graves problèmes de santé à l'époque : une cirrhose non alcoolique qui l'a éloigné des plateaux pendant sept mois et a nécessité une double greffe du foie et d'un rein.