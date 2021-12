DIRECT - Coronavirus : un cas du variant Omicron détecté en Seine-et-Marne, le premier en métropole

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Le tout premier cas positif au variant Omicron en France a été détecté ce jeudi et la perspective qu'il se répande très rapidement dans le pays inquiète les infectiologues. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

9h12

«Un voyageur résidant en Seine-et-Marne a été testé positif au Covid à sa descente d’avion le 25 novembre, de retour d’un séjour au Nigeria. Le séquençage du prélèvement a révélé mercredi 1er décembre que cette personne était porteuse du variant Omicron. Il s’agit d’un homme entre 50 et 60 ans qui ne présentait pas de symptômes au moment du test», explique l'ARS dans un communiqué. Il s'agit du premier cas en métropole. Sa femme, qui l'accompagnait dans ce voyage, a été testée positive au Covid-19 et un séquençage est en cours pour vérifier s'il s'agit également du variant Omicron, a précisé l'ARS. L'entourage a été testé et placé à l’isolement.

4h20

Le gouvernement japonais a annoncé jeudi être partiellement revenu sur sa demande aux compagnies aériennes de suspendre les nouvelles réservations à destination du Japon, expliquant vouloir ainsi s'assurer que ses ressortissants pourront regagner leur pays.

Tokyo avait demandé mercredi aux compagnies aériennes de suspendre toutes les nouvelles réservations à destination de son territoire pendant une durée d'un mois, face aux craintes concernant le variant Omicron, une décision qui affectait aussi bien les citoyens japonais que les résidents étrangers.