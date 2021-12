L'édito de Jérôme Béglé : «Congrès LR, un regain de crédibilité»

Dans son édito de ce jeudi 2 décembre, Jérôme Béglé, directeur-adjoint de la rédaction du Point, se penche sur l'investiture LR en vue de l'élection présidentielle.

Les 148.000 adhérents des Républicains sont en train de choisir le candidat qui les représentera à la présidentielle du mois d’avril. On leur avait pronostiqué une procédure chaotique qui étalerait au grand jour leurs différents et n’empêcherait pas les ambitions de quelques francs-tireurs. Mais les Cassandre ont eu torts ! Après deux mois de débats et de campagne, cette «primaire fermée» a montré son efficacité.

Le vainqueur que l’on connaîtra samedi 4 décembre pourra s’appuyer sur ses anciens adversaires et sur un parti qui a retrouvé une voix et une voie. LR millésime 2022, la cuvée du redressement ?