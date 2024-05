Franz-Olivier Giesbert : «Il y a aujourd'hui en France une volonté de nazifier Israël»

«Il y a aujourd'hui en France un antisémitisme d'extrême gauche (...) il y a une volonté de nazifier Israël», a affirmé Franz-Olivier Giesbert, au sujet notamment des mobilisations pro-palestiniennes, face à Sonia Mabrouk, dans La Grande Interview, sur CNEWS.

Franz-Olivier Giesbert était l'invité de la Grande Interview CNEWS de ce mercredi 8 mai. Le journaliste et écrivain est revenu sur les mobilisations pro-palestiniennes en France et sur la montée de l'antisémitisme.

«Il y a tout simplement aujourd’hui en France, et il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, un courant antisémite. Il y a un antisémitisme d’extrême gauche», a-t-il estimé.

«Or on nous parle depuis des années d’un antisémitisme d’extrême droite. C’est vrai qu’il y a eu une tradition au cours du XXe siècle et au XIXe, c'est évident, on ne va pas dire le contraire. Mais il y a aussi eu toujours une tradition antisémite d’extrême gauche que l’on a un peu oubliée», a rappelé Franz-Olivier Giesbert.

Le journaliste et écrivain a notamment pris l'exemple de Jean Jaurès dont «les premiers écrits étaient abjectes», soulignant que ce dernier avait par la suite changé.

«Aujourd’hui, on voit très bien ce qu’il se passe, c’est l’idée de nazifier Israël […] par des gens incultes. C’est un cocktail ignorance, bêtise, haine et antisémitisme», a-t-il déploré.