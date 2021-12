Primaire LR : Eric Ciotti ou Valérie Pécresse, quelle serait leur première mesure une fois à l'Elysée ?

Le premier tour de la primaire des Républicains en vue de la présidentielle s'est achevé aujourd'hui. Eric Ciotti est arrivé en tête, avec 25,59% des votes des adhérents. Valérie Pécresse (25%) l'affrontera au second tour. L'occasion de se pencher sur la première mesure qu'ils prendront en cas d'accession à la fonction suprême.

Il y a quelques jours, les candidats ont en effet confié au Journal du dimanche ce qu'ils feraient en priorité après leur arrivée à l'Elysée.

Eric Ciotti

Le député des Alpes-Maritimes, que l'on n'attendait pas forcément au second tour, a annoncé son intention de mettre en place un référendum sur l'Europe, et plus précisément concernant la suprématie des traités européens sur le droit français. «Ce référendum permettra à la France de recouvrer sa souveraineté juridique [et] le cours de son destin», a-t-il fait savoir.

Par la même occasion, il demandera l'avis des Français sur l'immigration «afin de stopper l'immigration de masse».

Valérie Pécresse

L'objectif de la présidente de la région Ile-de-France est de «revaloriser le travail». Pour ce faire, elle souhaite organiser «une conférence sociale avec les partenaires sociaux», mais également «augmenter de 10 % les salaires nets des Français gagnant moins de 3.000 euros net». Une mesure qu'elle financerait notamment via la «fin des 35 heures», une «vraie réforme de l'assurance chômage», ou encore «la suppression de 200.000 postes dans l'administration».

L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy a en outre l'intention de lancer «la réforme de la retraite à 65 ans pour garantir le pouvoir d'achat des retraités.