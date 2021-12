Covid-19 : ces mesures qui pourraient être annoncées par le gouvernement demain

Pour contrer l’arrivée de la cinquième vague de Covid-19 en France, un nouveau Conseil de défense sanitaire se tiendra lundi 6 décembre. Le Premier ministre Jean Castex a d'ores et déjà indiqué que des «mesures complémentaires» pourraient y être prises.

Annoncée comme «fulgurante» par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal le 21 novembre dernier, la cinquième vague s’est rapidement propagée dans l’Hexagone, comme partout en Europe. Un phénomène inquiétant à trois semaines de Noël, qui pousse de nombreux pays européens à prendre de nouvelles restrictions.

Le gouvernement de Jean Castex devrait annoncer un durcissement des contrôles du pass sanitaire et un renforcement des mesures limitant la propagation du coronavirus. L’accent devrait être de nouveau mis sur l’importance de la vaccination contre le Covid-19, avec des pistes pour faciliter l’accès à la troisième dose. D'autres pistes sont évoquées.

La réouverture des centres de vaccination

Mis à l’arrêt depuis quelques mois, 300 centres de vaccination vont être rouverts dans les prochains jours, selon une annonce effectuée par la députée LREM Aurore Bergé sur Europe 1 ce vendredi.

Troisième dose : Aurore Bergé promet 300 centres de vaccination supplémentaires https://t.co/2zPTK3g2iZ — Europe 1 (@Europe1) December 3, 2021

L’objectif sera de faire croître le rythme actuel estimé à 500.000 vaccinations chaque jour. Ce dernier a été jugé insuffisant par l’exécutif pour éviter le pic épidémique prévu pour début janvier.

En déplacement dans le Golfe ce vendredi, le président de la République français a insisté sur la priorité du gouvernement, à savoir la vaccination massive. «Il faut continuer de vacciner, vacciner, vacciner, de respecter les gestes barrières», a ainsi assuré Emmanuel Macron en marge de son voyage à l'international.

La vaccination des moins de 12 ans en question

D'après un document du ministère de la Santé présenté vendredi dernier aux représentants des hôpitaux, cliniques et soignants libéraux, «la possible vaccination prioritaire des enfants de 5 à 11 ans» sera au programme du Conseil de défense sanitaire du 6 décembre.

En la matière, un «calendrier précis» doit même être annoncé à l'issue de la réunion et le document évoque «l'ouverture de la vaccination à tous les enfants» de cette classe d'âge pour «début janvier 2022». La décision doit néanmoins être validée par plusieurs instances, dont le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), qui n'a pas encore répondu à la saisine de l'exécutif sur ce sujet.

La Haute autorité de santé (HAS) n'a pas non plus donné son feu vert à la vaccination de tous les 5-11 ans, préférant pour l'heure la recommander aux seuls 360.000 enfants «qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie».

Si la mesure est adoptée en Conseil de défense sanitaire, «les doses de vaccins pédiatriques Pfizer seront livrées» aux pharmacies hospitalières dès le 13 décembre, puis «en ville» à partir de «fin décembre», aux «professionnels de santé habilités». Sachant qu'à ce jour, seul le vaccin de Pfizer a reçu l'approbation de l'agence européenne du médicament pour un «usage chez les enfants de 5 à 11 ans».

Les vacances scolaires avancées ?

Lors des vacances de Pâques en avril dernier, le ministère de l’Éducation nationale avait imposé une semaine de classes à distance et avancé les congés. Une solution identique pourrait être mise en œuvre en raison du taux d’incidence élevée chez les enfants de 6 à 10 ans, avec 754 cas pour 100.000 habitants.

Une proposition qui ferait écho à celle prise en Belgique. Le pays voisin a effet avancé ce vendredi d’une semaine les vacances de Noël dans les écoles maternelles et primaires.

Vers une obligation du télétravail ?

La ministre du Travail Elisabeth Borne a insisté la semaine dernière sur le recours au télétravail autant que possible, sans toutefois le rendre obligatoire comme c’est le cas en Belgique depuis le 22 novembre.

Une mesure qui pourrait être actée dès lundi, après avoir mis l'accent sur le port du masque et le respect des distances de sécurité dans les restaurants des entreprises il y a 7 jours.

Des contrôles renforcés pour le pass sanitaire

Un tour de vis avait été observé ces derniers mois en France au sujet des contrôles du pass sanitaire dans les lieux de restauration.

Jugés insuffisants par le gouvernement, ces derniers devraient être encore renforcés dans l’ensemble des établissements publics. Selon Europe 1, depuis le 1er septembre, 270 verbalisations ont été notifiées pour un total de 6.849 contrôles.

Le port du masque renforcé

L’obligation du port du masque en extérieur pourrait être élargie. Déjà obligatoire dans 41 départements français, l’usage du masque a été réinstauré fin novembre dans certains lieux extérieurs situés à Paris.