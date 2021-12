Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon : deux meetings très observés

Le premier grand dimanche de campagne ? Alors que Valérie Pécresse vient d'être désignée par les militants Les Républicains pour les représenter à la présidentielle, deux autres prétendants à la fonction suprême organisent chacun ce dimanche deux meetings importants : Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon.

Le premier, qui est désormais officiellement en course pour l’Elysée, mobilise ses troupes et ses soutiens à partir de 13h au Parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis), après avoir un temps prévu de le faire au Zénith de Paris.

Une modification permettant d’augmenter la jauge de personnes présentes (19.000 personnes seraient déjà inscrites), mais aussi d’éviter certains risques pour le public présent, alors que des manifestations hostiles pouvant dégénérer étaient prévues sur place.

Nécessaire pour redynamiser la campagne d’Eric Zemmour et prouver l’engouement populaire autour de lui, ce rendez-vous doit aussi permettre de révéler le nom du parti ainsi que son logo. Son équipe de campagne devrait aussi se dévoiler et des personnalités lui apportant son soutien sont attendus.

Les observateurs et membres de la vie politique française attendent aussi les premières propositions concrètes du candidat.

Jean-Luc Mélenchon pour baliser la gauche

En parallèle, Jean-Luc Mélenchon, organise lui aussi un meeting ce dimanche, à partir de 14h, à l’Arche de la Défense (Hauts-de-Seine). Autour de 3.000 personnes sont attendues.

Si les équipes du candidat La France insoumise veulent profiter de l’occasion pour ne pas laisser la place à Eric Zemmour et au tout frais candidat Les Républicains, le but sera aussi de montrer aux électeurs de gauche qu’un rassemblement est possible derrière elles.

Il sera ainsi question du «parlement de l’Union populaire», qui doit regrouper 200 personnes et donner le ton du programme de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Des soutiens politiques et militants devraient aussi être présents.

Surtout, une semaine avant la tenue d’évènements similaires de l'écologiste Yannick Jadot et de la socialiste Anne Hidalgo, les troupes LFI voudront à tout prix marquer les esprits à gauche.

Les deux meetings seront à suivre en direct sur CNEWS.