Meeting d'Éric Zemmour : les manifestations des opposants inquiètent l’ambassade américaine

Dans le cadre du premier discours de campagne d’Éric Zemmour, qui se tiendra ce dimanche 4 décembre à Villepinte, plusieurs manifestations contre le candidat d’extrême droite sont prévues.

Les forces de l’ordre se tiennent prêtes. En marge du premier metting d’Eric Zemmour qui se tiendra au Parc des Expositions en Seine-Saint-Denis, une cinquantaine d'organisations syndicales, de partis et d'associations ont lancé des appels pour se rassembler à Paris. Objectif : manifester contre le candidat d'extrême droite.

Paris: Eric Zemmour will hold a Dec 5 1:00 p.m. political rally at the Parc des Expositions in Villepinte. Antifa groups called for protests at noon. Due to the high potential for violent clashes, Embassy employees were instructed to avoid these areas. https://t.co/p8X1HQv5pp pic.twitter.com/cYz7prlV5q

— Travel - State Dept (@TravelGov) December 3, 2021