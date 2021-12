Paris : le plan «grand froid» est lancé pour accueillir les sans-abri

Le «plan d'urgence hivernal» est lancé à Paris, alors que les températures vont descendre jusqu'à 2°C la nuit cette semaine. Des places d'hébergement seront ainsi débloquées, en plus de celles de l'Etat, pour accueillir les personnes sans-abri.

Un gymnase du 10e arrondissement a par exemple récemment été ouvert à 70 familles qui dorment à la rue, afin qu'ils puissent y trouver un refuge durant les longues nuits d'hiver. Un accueil temporaire destiné aux femmes et hommes avec enfants, qui ne répond donc pas à tous les besoins. La maire du 10e, Alexandra Cordebard, le souligne d'ailleurs : «les mises à l’abri doivent continuer avec l’hébergement des nombreux hommes seuls qui dorment dans nos rues».

Sans action concrète de l’Etat, @paris finance l’ouverture du gymnase Paradis de #Paris10 pour héberger des familles avec l’aide précieuse d’Emmaüs. Les mises à l’abri doivent continuer avec l’hébergement des nbreux hommes seuls qui dorment dans nos rues. pic.twitter.com/oTXGCfYLCG — Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) November 29, 2021

Le Plan d'Urgence Hivernal du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris a débuté cette semaine dans un gymnase @Mairiedu11. 40 hommes sont accueillis avec bienveillance et chaleur par les professionnel.les volontaires du #CASVP. Merci à elles et eux. Nous restons mobilisés. pic.twitter.com/nPjgwrIvMP — Léa Filoche (@leafiloche) December 2, 2021

Plus récemment encore, c'est un gymnase du 11e arrondissement qui a été ouvert à 90 personnes sans-abri. En parallèle, la municipalité improvise un centre d'hébergement d'urgence, installé jusqu'au printemps dans ce qui doit bientôt devenir un magasin Go Sport dans le 16e arrondissement. «Une goutte d'eau» a concédé Léa Filoche, dans le JDD. L'adjointe à la mairie de Paris chargée des solidarités et de la lutte contre les inégalités appelle l'Etat à aller encore plus loin.

Elle réclame notamment au gouvernement d'ouvrir «les dizaines de milliers de mètres carrés que l'Etat possède dans Paris», prenant l'exemple du Val-de-Grâce ou de l'Hôtel-Dieu. L'élue évoque également les «hôtels vides à cause du Covid». De son côté, la municipalité parisienne s'est dite à mettre à la disposition de l'Etat des salles de mairie, d'écoles ou de crèches en travaux.

En attendant, dès ce lundi 6 décembre et ce, jusqu'à la fin de la trêve hivernale, des distributions alimentaires vont être organisées à l'Hôtel de Ville de Paris. Plus précisément dans son restaurant collectif, situé avenue Victoria (4e), dans lequel 200 personnes pourront venir dîner tous les jours, y compris le samedi et le dimanche. Des petits-déjeuners et déjeuners seront également distribués dans des lieux culturels parisiens dont la Gaîeté lyrique et le Centre Pompidou.

En outre, l'Académie du Climat – inaugurée le 20 septembre dernier dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement – servira une cinquantaine de petits-déjeuners au plus démunis du lundi au samedi inclus. Un accueil temporaire là-aussi mais qui permettra à certains de se mettre à l'abri et de se réchauffer le temps d'une matinée, alors que la capitale compte plusieurs milliers de sans-abri.

Pour rappel, lors de la dernière Nuit de la Solidarité – organisée par la municipalité parisienne dans la nuit du 25 au 26 mars 2021 – près de 2.900 de personnes sans-abri avaient été décomptées. Un peu moins que l'année précédente, où 3.600 personnes avaient été recensées. Parmi eux, 87 % d'hommes et 13 % de femmes, dont l'âge moyen est 41 ans. La grande majorité d'entre eux sont seuls (79 %). La cinquième Nuit de la Solidarité est prévue le 20 janvier 2022.

Du côté de l'Etat, la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon a décidé de mettre fin «à la gestion au thermomètre» et a prévenu qu'elle ne lancera pas le traditionnel «plan hiver». A la place, elle entend maintenir les 150.000 places d’hébergement d’urgence, dont les 43.000 créées depuis le premier confinement en mars 2020. Celles-ci devraient rester disponibles jusqu'à fin mars 2022.