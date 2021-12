RATP : le mobilier typique du métro parisien rapporte plus de 171.000 euros

C'est une vente caritative exceptionnelle. Pas moins de 215 lots de mobiliers typiques du métro parisien ont été vendus aux enchères sur Internet, lors d'une vente organisée du 26 novembre au 3 décembre. Celle-ci a rapporté 171.000 euros, destinés au Recueil social de la RATP.

Cartons d'émaux, cartons de carreaux en céramique, plaques émaillées, plaques signalétiques, mais aussi sièges Akiko, horloges analogiques, façades de métro MP73 ou encore indicateur d'itinéraires de notre enfance : des lots symboliques de ce que fut le métro parisien à travers les années.

Et la vente a été un succès, puisque «les 215 lots proposés ont trouvé preneurs», s'est félicité la RATP, qui ajoute que 1.784 personnes étaient inscrites à la vente et que 793 enchérisseurs ont été décomptés, pour un vente qui s'élève à «plus de 171.000 euros».

Une plaque émaillée vendue 10.200 euros

Pour cela, plus de 200 lots avaient été composés, estimés entre une dizaine d'euros pour des cartons remplis de motifs d'angles jusqu'à 1.000 à 3.000 euros pour un mât totem lumineux en métal rétroéclairé. Parmi les pièces les plus excentriques, on trouve aussi des tourniquets, estimés entre 800 et 900 euros ou encore des paires de portes de voitures de métro datant de 1952, estimé en 300 et 500 euros.

Et c'est finalement une plaque émaillée style Guimard qui a remporté les suffrages, vendue à 10.200 euros alors que sa à prix s'élevait à 400 euros. Autres succès : le nom de station Louvre-Rivoli vendu 4.100 euros, le mât métro en fonte laquée vendu 2.500 euros, le porte-plan de la station Saint-Georges vendu 2.300 euros ou encore la façade de métro MP73 vendue 2.050 euros.

[Vente aux enchères] Quelque 250 objets du patrimoine #RATP seront mis aux enchères du 26/11 au 3/12 en ligne sur @Drouot Cette vente est réalisée au profit du recueil social, qui accompagne les personnes sans abri vers des structures d'accueil.

https://t.co/NabjpE7PBq pic.twitter.com/PKjBPzXREh — RATP Group (@RATPgroup) November 25, 2021

«Tout le monde peut participer à cette vente exceptionnelle» avait fait savoir la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui invite les «clients nostalgiques, collectionneurs, ferrovipathes ou juste curieux» à venir enchérir sur ces lots symboliques «imaginés afin d’être accessibles à toutes les bourses». La vente – qui a duré une semaine – a été organisée par Ader Entreprises & Patrimoine, via le site d'enchères en ligne de Drouot.

Les bénéfices récoltés seront remis au Recueil social de la RATP, qui accompagne les personnes sans-abri sur son réseau, qui s'en servira notamment pour financer «l'organisation d'un événement festif pour les sans-abri à l'occasion de fêtes de fin d'année» ou encore «l'achat de produits de premières nécessités».