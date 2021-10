RATP : des animations d'Halloween prévues dans le métro toute la semaine

Attention au grand frisson. Pour fêter Halloween, la RATP va proposer un certain nombre d'«expériences festives» sur son réseau de métro, de RER et de tram, à destination des enfants mais aussi des plus grands.

«A l’occasion d’Halloween, le réseau opéré par la RATP pour Île-de-France Mobilités se transforme en un univers de magie pour créer la surprise auprès des voyageurs», a ainsi communiqué la Régie autonome des transports parisiens.

Des stations décorées et des stands maquillage

Au programme donc : des rames et des stations décorées, des tramways et des bus rhabillés aux couleurs de l'automne, mais aussi des rencontres avec des agents déguisés et, pour les plus chanceux, avec Serge le lapin.

Dès ce jeudi 28 octobre, Tootbus – la filiale touristique de RATP Dev – proposera également des visites de Paris dédiées aux enfants sur le thème d’Halloween, à 11h et 14h30 à Auber. Invités à venir déguisés pour l'occasion, ces derniers y trouveront «un drôle de guide», prévient la RATP. A noter toutefois que cette animation sera payante, au prix de 25 euros par enfant.

Des stands maquillage et des distributions de bonbons auront ensuite lieu les jeudi 28 et vendredi 29 octobre sur la ligne de bus TVM, mais aussi le vendredi 29 octobre à l'arrêt Rose Bertin du tram T8, du vendredi 29 au dimanche 31 octobre sur la ligne 10 du métro et du samedi 30 au dimanche 31 octobre sur le RER A.

Journée spéciale pour Halloween

Le dimanche 31 octobre, toutes ces animations seront à retrouver sur la ligne 1 du métro, à bord d’une rame de la ligne 5 mais aussi à la station Bir-Hakeim sur la ligne 6, à la station Porte de Versailles sur la ligne 12 et à la station Saint-Lazare sur la ligne 14.

Enfin, le même jour, le funiculaire de Montmartre sera entièrement décoré en fin de journée. Les enfants auront également l’opportunité de se faire maquiller, de participer à des quiz sur le RER A ou encore de se faire photographier grâce à un appareil polaroïd, sur l’ensemble du réseau.