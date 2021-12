Après les baskets et les serviettes de plage, Lidl récidive avec les pulls de Noël

Lidl frappe fort en cette fin d'année. Après avoir suscité l'hystérie avec ses baskets ou encore ses serviettes de plage, la marque lance ses pulls de Noël aux couleurs de la chaîne de magasins.

Sapins et sucres d'orge. Reprenant l'esthétique traditionnelle de Noël, ces pulls seront mis en vente le 14 décembre dans tous les magasins Lidl en France.

"Plus que jamais, #Lidl joue la carte de l’extravagance et du kitsch. Les pulls de #Noël sont agrémentés de lumières LED clignotantes et de son. Mais les pièces que l’on préfère, sont les pulls bleu, jaune, blanc et rouge mettant à l’honneur le logo." https://t.co/uUpuzMIij7

