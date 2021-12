Lyon : des étudiants lancent une pétition pour quitter les cours plus tôt et éviter la Guillotière de nuit

Certains étudiants lyonnais du groupe Omnes Éducation, dont les locaux se situent près de la place Gabriel-Péri, ne se sentent plus en sécurité à la sortie de l’école. Ils ont donc lancé une pétition pour demander à l’administration de sortir plus tôt, afin de ne pas être obligés de passer par le quartier de la Guillotière de nuit.

À l’origine de cette pétition : un mail interne, envoyé il y a plusieurs semaines par la direction du groupe Omes Éducation, acteur de l'enseignement privé, à l’intention de ses étudiants, les déconseillant de prendre le métro à la station la plus proche de l’école.

«Notre établissement se situe à proximité de La Guillotière, qui connaît des problèmes de délinquance médiatisés ces derniers jours. Évitez de prendre le métro à la station La Guillotière. Rendez-vous plutôt à la station Jean-Macé. Privilégiez la station de tram ou de bus située devant notre école. Faites du copiétonnage» indiquait ce mail, dont la rédaction du Progrès a eu accès.

Certains étudiants ont donc suggéré de basculer les cours de fin de journée en distanciel, afin que les étudiants n’aient plus besoin de passer par le quartier de la Guillotière la nuit. C’est justement l’objet de la pétition «#MonCheminSerein», lancée par l’une des étudiantes de l’établissement.

«Je suis bien consciente que les différents intervenants n’ont pas d’autres possibilités de créneaux horaires que tard le soir, mais il n'est aujourd’hui plus concevable que nous nous retrouvions à plus de 20h00 dans les rues du quartier de la Guillotière», a-t-elle écrit sur le site de la pétition, racontant qu’une camarade de l’école s’est faite agressée il a plusieurs jours à la sortie des cours pour son téléphone portable. Cette pétition en ligne a déjà recueilli plus de 400 signatures.

Depuis plusieurs mois, de nombreux commerçants se plaignent des problèmes d’insécurité du quartier de la Guillotière à Lyon, obligeant certains à fermer plus tôt. Dans ce contexte, une vaste opération de police a eu lieu le 19 novembre dernier, permettant l’interpellation de 22 personnes, dont deux pour port d’arme prohibé et cinq pour vente à la sauvette.