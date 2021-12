Sapin de Noël : naturel ou artificiel, lequel des deux est le plus écolo ?

Il est encore temps d’aller acheter son sapin de Noël afin d’être prêt pour le 24 décembre. Mais à l’heure où le réchauffement climatique devient de plus en plus préoccupant, il est légitime de se demander quel type de sapin est le plus écologique : naturel ou artificiel ?

En effet, chaque type a ses avantages et ses inconvénients. Les Français semblent d’ailleurs avoir tranché : ils sont 20% à opter pour la version naturelle contre moins de 3% pour la version artificielle (enquête Kantar avril 2021).

Le sapin artificiel a toutefois ses défenseurs : il y en a de toutes les tailles, ils se vendent avec des guirlandes intégrées, ils arborent de la neige artificielle, ils ne perdent pas leurs épines… Mais surtout, argument massue, ils peuvent servir plusieurs années. En effet, une fois rangés à la cave au mois de janvier, ils sont réutilisables pour plusieurs années. Un recyclage qui plaide en faveur d’une démarche durable.

Mais dans les faits, après quelques années, le sapin en plastique est clairement défraîchi et a de fortes chances de finir à la poubelle.

Le sapin naturel est-il donc plus écologique ? Pour Frédéric Naudet, président de l’AFSNN (Association Française du Sapin de Noël Naturel), il n’y a pas l’ombre d’un doute. «On s’imagine qu’on va chercher les sapins au fond d’une forêt. Mais il s’agit tout simplement d’un produit de culture géré par un agriculteur dans le cadre d’une réglementation très précise. Il est prelevé au maximum jusqu’à ses 10 ans puis remplacé. Pendant toute cette période, il va absorber une part de carbonne. Et en fin de vie, il est recyclé pour finir en paillage. Le sapin artificiel n’est quant à lui pas biodégradable».

Le consommateur a un rôle à jouer

Près de 80% des sapins naturels qui se retrouvent sur le marché sont produits en France dans les régions du Morvan, de la Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes. Pour s’assurer que son sapin est bien écologique, on peut déjà s’assurer qu’il est «made in France» et qu'il n'a pas subi des heures de transports.

Ensuite, le consommateur a aussi un rôle à jouer pour que le sapin soit durable. En effet, une fois les fêtes passées, il faut le rapporter dans les endroits mis à disposition par les collectivités locales plutôt que de le jeter à la poubelle. Il aura ainsi une seconde vie après avoir été broyé et transformé en compost.

Cette tradition de Noël est encore très plébiscitée par les Français. Près de 6,5 millions de sapins sont vendus chaque année pour un chiffre d’affaires proche de 200 millions d’euros.