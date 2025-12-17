«Les traditions sont les traditions, il faut les respecter» : malgré les manifestations, les crèches de Noël sont de retour dans plusieurs mairies

En novembre dernier, une manifestation a eu lieu à Béziers (Hérault) pour lutter contre l'installation d'une crèche de Noël dans la cour intérieure de l'hôtel de ville. Certains habitants déplorent ce rassemblement, estimant qu'il en va du respect des traditions.

Les avis divergent sur le sujet. Une manifestation a été organisée à Béziers (Hérault) en novembre dernier, pour protester contre l'installation d'une crèche de Noël dans la cour intérieure de l'hôtel de ville.



Un rassemblement à l'appel de la Ligue des droits de l'homme qui dénonce une atteinte au principe de laïcité, au grand désarroi de certains habitants.



«Les traditions sont les traditions, il faut les respecter. Tous ceux qui ont sifflé n'ont rien compris, je crois», a déploré l'un d'entre eux, au micro de CNEWS.



«C'est ce que j'ai vécu étant toute petite et puis j'espère que ça va perdurer», s'est réjoui une autre. «C'est merveilleux, au moins ça représente vraiment la France, Noël, les fêtes, l'ambiance», a ajouté cette habitante.

Amende de 122.000 euros dans le Gard

Cette année, la crèche de Noël est également de retour dans le hall de la mairie d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine).



Et ce, malgré une décision défavorable du tribunal administratif et les critiques d'un sénateur communiste qui y voit une forme d'entrisme catholique.

L'hiver dernier, la mairie de Beaucaire dans le Gard avait même été condamnée à une amende de 122.000 euros pour avoir refusé de retirer la crèche de Noël installée dans sa mairie.