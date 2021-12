Covid-19 : une quatrième dose de vaccin «possible», selon le président du Conseil scientifique

Alors que la campagne de rappel vaccinal s'accélère, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a indiqué qu’il était «possible» que nous ayons besoin d’une quatrième dose de vaccin à l’avenir.

La question d’une potentielle quatrième injection de vaccin, soit un deuxième rappel vaccinal, se pose déjà dans les plus hautes sphères de l’Etat. Auditionné ce mercredi par la commission sénatoriale des Affaires sociales, Jean-François Delfraissy, qui conseille le gouvernement sur la stratégie à adopter face à l’épidémie de coronavirus, a déclaré : «Il est possible que nous ayons besoin, à un moment donné, d’une quatrième dose. Dans quel délai ? Je ne le sais pas encore.»

Il a également indiqué qu’il était aussi possible que le «boost» d’immunité conféré par la première dose de rappel soit très puissant, et qu’il soit bien plus durable dans le temps qu’après la deuxième injection. Les informations manquent encore sur la réponse immunitaire dans le temps que donnent les vaccins. L’administration d’une quatrième dose de vaccin est déjà possible dans certains cas, notamment pour les personnes immunodéprimées qui ont reçu les trois doses précédentes sur avis médical.

Face à la cinquième vague de l’épidémie qui démarre en France et en Europe, le président du Conseil scientifique a été clair lors de cette audition : la vaccination ne suffira pas. «La vaccination est un élément fondamental, mais (…) on a absolument besoin de l’ensemble de la boîte à outils. Il faut qu’on accélère la troisième dose, et qu’en même temps, on remette un peu de mesures de protection à titre individuel, en particulier avec la période des fêtes qui arrive, mais aussi à titre collectif.»

Il invite notamment les Français à limiter les sorties festives, les dîners, les pots entre collègues. «Si on ne fait pas ça, on sera obligé d’aller vers des mesures de restrictions plus lourdes», a-t-il mis en garde.