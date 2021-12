Nantes : des catholiques intégristes font annuler un concert «satanique»

La musicienne suédoise, Anna Von Hausswolff n’est pas la bienvenue à Nantes (Loire-Atlantique) aux yeux d’un groupe de catholiques intégristes. Ces derniers ont empêché le concert prévu mardi soir, le cataloguant de «sataniste», comme l’ont fait savoir les élus de la ville.

«Une poignée de radicaux intolérants provoque l’annulation d’un concert à Notre-Dame-de-Bon-Port programmé en accord avec l’évêché», a ainsi partagé Bassem Asseh, l’adjoint de la maire socialiste Johanna Rolland.

Indigné par cette démarche, le premier adjoint à la mairie de Nantes n’a pas hésité à faire savoir que «rien n’autorisait l’expression d’une telle censure», avant de faire comprendre que «ce n’est pas [leur] conception d’un projet de société fondé sur le dialogue et l’ouverture culturelle».

L’édifice religieux, appelé aussi l’église Saint-Louis, devait accueillir l’artiste Anna von Hausswolff dont le style musical peut varier entre rock indépendant, art pop, ou encore «gothique». Dans un de ses morceaux évoquant l'addiction à la drogue, elle dit par exemple avoir, métaphoriquement, «fait l'amour avec le diable». Le Guardian avait par ailleurs qualifié sa musique de «pop funèbre».

Une centaine d'opposants

Alors pour contrer son concert, qui devait débuter à 21h et affichait complet, près d’une centaine d’opposants à sa musique s’étaient réunis en bloquant l’entrée et en chantant «Sainte Marie mère de Dieu, priez pour nous pauvre prêcheur», comme l’a rapporté Ouest France.

«Des intégristes», selon Aymeric Seassau, l’adjoint à la Culture à la mairie de Nantes, qui, au nom de la ville, s'est dit sur Twitter désolé «pour l’artiste Anna Von Hausswolff et le public venu l’entendre».

Toujours sur Twitter, l’adjoint a estimé que «face à l’obscurantisme, nous avons plus que jamais besoin de la lumière des arts et de la culture», et a appuyé que «Nantes restera une ville ouverte à toutes les cultures et à toutes les esthétiques».