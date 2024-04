Attaque terroriste dans une église de Sydney : «Tu es mon fils, je t'aime et prierai toujours pour toi», dit l'évêque à son agresseur

L'évêque poignardé lors de l'attaque terroriste d'une église de Sydney (Australie), s'est exprimé ce jeudi 18 avril. Il a offert son pardon à celui qui l'a attaqué.

Poignardé à la tête et à la poitrine lundi soir lors d'une attaque terroriste, alors qu'il prononçait un sermon dans une église de la banlieue de Sydney, l'évêque Mar Mari Emmanuel ne garde pas de rancoeur. Dans une vidéo publiée ce jeudi 18 avril, il dit pardonner à son agresseur, un jeune homme de 16 ans.

Dans ce message où l'on entend sa voix, apposée sur une photo de lui en habits sacerdotaux, cet évêque d'une église assyrienne, une branche des chrétiens d'Orient, déclare : «Je pardonne à celui qui a commis cet acte et je lui dis : «Tu es mon fils. Je t'aime et je prierai toujours pour toi. Et celui qui t'a envoyé faire cela, je le lui pardonne aussi.»

Après l'attaque de l'église de Wakeley, le religieux et plusieurs autres personnes ont été hospitalisées sans que leur vie soit en danger et le jeune assaillant a été arrêté. Mar Mari Emmanuel a profité de cette prise de parole pour donner de ses nouvelles : «Je vais bien, je me remets très vite, a-t-il assuré. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter».

L'assaillant a été hospitalisé

L'évêque a également appelé au calme après que des émeutes ont éclaté lundi soir à l'extérieur de l'église visée. Des centaines de fidèles s'étaient en effet précipités sur les lieux après l'attaque. Certains ont lancé des pierres et d'autres projectiles, faisant une trentaine de blessés, dont des policiers.

L'église dans laquelle officiait Mar Mari Emmanuel accueille des membres de la petite communauté chrétienne assyrienne ayant fui les persécutions et la guerre en Irak et en Syrie. Les sermons ultraconservateurs de l'évêque étaient très suivis, y compris sur Internet. Celui-ci avait acquis sa notoriété lors de la pandémie de Covid-19, notamment en critiquant les vaccins et les confinements. Il défend par ailleurs la primauté de sa foi sur d'autres religions, dont l'islam.

D'après les autorités locales, l'adolescent responsable de l'attaque a été transféré dans un hôpital de Sydney, au sein duquel il devrait rester plusieurs jours. Jamal Rifi, un médecin de la ville en contact avec la famille du jeune homme, a assuré que celle-ci était «en état de choc» et «incrédule» face aux violences commises par l'adolescent. Selon sa mère, il souffre de problèmes de santé mentale.