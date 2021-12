Paris : des familles de migrants installées dans le tunnel du 19e, la mairie réclame leur mise à l'abri

Installées dans le tunnel Sigmund Freud (19e), surnommé depuis le «tunnel de la honte», des familles de migrants ont trouvé là un refuge à leur arrivée à Paris. Depuis près de 15 jours, associations et riverains tentent d'alerter les autorités publiques sur leur situation. A raison puisqu'une réunion de crise a été organisée à la mairie de Paris ce jeudi 9 décembre pour demander leur mise à l'abri.

Dans une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, l'association Utopia 56 a tenté de visibiliser la situation de ces migrants, dont plus d'une centaine sont contraints de dormir dans ce tunnel situé sous le périphérique entre le 19e arrondissement de Paris et le Pré-Saint-Gervais (93). Sur celle-ci, on voit plusieurs dizaines de tentes installées côte-à-côte dans un couloir qualifié de «froid» et «humide».

«Nous comptons environ 150 personnes qui y dorment chaque soir, dans des conditions insupportables», décrit l'association, ajoutant que «la température ressentie la nuit est de zéro degré, voire moins la plupart du temps». «N'ayant plus de place sous le tunnel, de nombreuses personnes sont contraintes de dormir sous la pluie», ajoute-t-elle, craignant qu'un «drame se produise», alors que certaines personnes ont déjà souffert d'hypothermie.

Ce dimanche une centaine de jeunes et familles survivants sous les ponts du 19e à Paris sont réunis au côté des riverains pour faire valoir leur droit à un toit. Le silence de l’État abîme et tue en dépit des lois. « Liberté, égalité, fraternité ! » pic.twitter.com/AdnRUT8jXK — Utopia 56 (@Utopia_56) November 28, 2021

Interrogé à ce sujet, le coordinateur de l'antenne parisienne de l'association Utopia 56, Pierre Mathurin, avait déjà expliqué que «des solutions d'hébergements citoyens étaient proposées tous les soirs aux familles et aux mineurs isolés», sans que cela suffise «pour tout le monde». «On est contraint d'installer des campements tous les soirs», regrettait-il, exigeant qu'une mise à l'abri de ces personnes soit réalisée «au moins pour la durée de l'hiver».

des migrants accueillis dans un gymnase du 10e

«Il faut pousser les mairies à trouver des solutions d'hébergement d'urgence», avait-il ajouté. Un appel entendu par la municipalité parisienne, qui a ouvert les portes d'un gymnase situé dans le 10e arrondissement de Paris, le 29 novembre dernier, justement pour accueillir des familles avec enfants, dont celles du tunnel Sigmund Freud.

Ce soir aux côtés des familles que nous avons mises à l’abri en ouvrant un gymnase de #Paris10 avec les équipes de @paris qui ont permis leur prise en charge et d’Emmaüs qui prennent soin des adultes et des enfants et assurent leur suivi social. pic.twitter.com/YpaFQRJl33 — Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) December 2, 2021

«Nous avons bon espoir de vider ce tunnel et que toutes les familles identifiées puissent sortir de la rue», avait déjà fait savoir mercredi la maire du 10e, Alexandra Cordebard, expliquant que 70 personnes ont pu être hébergées dans le gymnase dès le premier jour. Depuis, tous les jours, des familles sortent de ce gymnase pour être orientées vers de l'hébergement d'urgence, tandis que de nouvelles familles y entrent, abonde la maire, qui souhaite tirer la sonnette d'alarme à ce sujet.

Selon elle, le levier d'urgence qui consiste «dès qu'on trouve des enfants à la rue, à les mettre à l'abri le jour-même» ne suffit pas, si des solutions pérennes ne sont pas trouvées par la suite. «Il faudrait répartir les familles dans toute la région et même au-delà [...] aujourd'hui, il n'y a aucune sortie vers le haut, ces personnes sont ballotées de droite à gauche dans des lieux d'hébergement d'urgence. C'est infernal, alors qu'on pourrait faire autrement», tempête-t-elle.

La municipalité réclame leur mise à l'abri

Un sentiment partagé par l'exécutif parisien, qui réclame ce jeudi 9 novembre – par la voix de Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris chargé du logement et de l'hébergement d'urgence – de prévoir une «opération de mise à l'abri avec les services de l'Etat» pour les personnes installées dans ce tunnel. «Personne ne peut tolérer qu'autant de gens se retrouvent à la rue dans des conditions aussi abominables», déplore l'élu, qui souligne que l'équipe municipale doit rencontrer le préfet ce vendredi.

«Nous avons relancé le préfet à de nombreuses reprises [...] La Ville de Paris a pris ses responsabilités pour accueillir les familles ou les femmes avec enfants, nous conduisant à mobiliser le gymnase Paradis. Mais depuis, il y a eu de nouvelles arrivées de familles mais aussi d'hommes isolés dans ce tunnel. Nous avons besoin d'une opération de mise à l'abri et d'un engagement de l'Etat à réaliser des mises à l'abri au fil de l'eau», témoigne Ian Brossat, qui a «bon espoir que cette opération puisse avoir lieu dans les prochains jours».

Des migrants agressés dans un campement du 12e

Une solution attendue dans un contexte où les tensions règnent autour de ces campements de migrants, qui n'ont quant à eux d'autre choix que de vivre dans la rue. Ce mercredi matin encore, un homme – dont on ignore l'identité – a agressé deux migrants à l'arme blanche et dégradé six tentes d'un campement de fortune du parc de Bercy (12e) où des dizaines de personnes exilées s'étaient installées.

Les deux victimes, dont l'une se trouvait dans un état critique, ont été conduites à l'hôpital. Blessé lui aussi alors que les migrants tentaient de le désarmer, leur agresseur a pu être interpellé et également conduit à l'hôpital. Une enquête – confiée à la police judiciaire parisienne (2e DPJ) – a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire.