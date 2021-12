Vaccination des enfants fragiles : qui est concerné ?

Le 25 novembre dernier, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté la mise sur le marché du vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et qui présentent des risques de faire une forme grave du Covid-19. En France, la Haute Autorité de santé (HAS) a aussi validé cette ouverture vaccinale aux enfants à risque. Mais quels profils sont exactement concernés ?

Les enfants concernés, dès le 15 décembre prochain, par le vaccin sont ceux qui sont ou ont dans leur entourage une ou plusieurs personnes immunodéprimées (dont le système immunitaire est affaibli, par exemple, par un lymphome ou peu après une transplantation), ceux qui peuvent développer des formes sévères voire létales de la maladie à cause de certaines comorbidités (maladies hépatiques chroniques, obésité, diabète, maladies neurologiques, trisomie 21) ou encore ceux qui n’ont pas pu être vaccinés.

La Haute Autorité de la santé a également demandé un renforcement des gestes barrières, l’aération régulière des locaux ainsi que l’utilisation périodique de tests de dépistage. Petit rappel : la classe d’âge des 5-11 ans, parmi les enfants scolarisés, enregistre le taux d’incidence le plus fort. Malgré cela, les enfants ont des symptômes moins sévères que les adultes et une forme grave due à la maladie est vingt-cinq fois inférieure à l’adulte.

La forme la plus grave chez l’enfant est le «syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique» (PIMS). En mars 2020, 781 cas de PIMS ont été recensés par les pédiatres et 318 ont été en réanimation (trois décès depuis mars 2020). Il est également important de préciser que les symptômes du «Covid long» chez l’enfant ne dépassent pas les douze semaines. En France, la vaccination des 5-11 ans concerne un peu plus de 360.000 enfants.