Miss France 2022 : A quoi va ressembler la nouvelle vie de Diane Leyre

Diane Leyre a remporté la couronne de Miss France 2022, ce samedi 10 décembre, au Zénith de Caen (Calvados). C’est une nouvelle vie qui commence pour la jeune femme de 24 ans, dont le marathon médiatique a débuté dès son sacre.

«Elle va participer à une séance photos avec les membres du jury, retrouver sa famille, puis faire des conférences de presse», a ainsi détaillé à la fin du concours la directrice de la Société Miss France, Sylvie Tellier, auprès de Télé-Loisirs.

C’est donc sur les chapeaux de roues que va démarrer cette nouvelle aventure pour Diane Leyre, qui, comme toutes les Miss France avant elle, est passée par la fameuse «photo officielle pour un grand magazine», avant d’être invitée sur le JT de 13H de TF1 ce dimanche. Toutefois, la nouvelle Miss aura le temps de retrouver sa famille, pour passer les fêtes de fin d’année avec elle.

De nombreux avantages

Mais au-delà du marathon médiatique qui a commencé, la Miss Île-de-France, désormais Miss France 2022, bénéficiera de plusieurs avantages. Des cadeaux notamment, dont la valeur n’est pas négligeable, puisqu’il y a en a pour «pas moins de 57.000 euros», comme le fait savoir Gala.

La gagnante de la couronne obtiendra notamment une voiture, un scooter, un vélo, du matériel informatique, des bijoux et bien évidemment une abondante garde-robe. Diane Leyre aura également à disposition l’appartement des Miss, qui se trouve non loin de l’Arc-de-Triomphe, et dont le loyer s’élève à 1.500 euros par mois.

Toutefois, comme il ne sera pas à ses frais, la jeune femme pourra épargner l’argent qu’elle touchera grâce à son nouveau statut. Car comme l’avait expliqué Sylvie Tellier en 2016 dans les colonnes de L’Express, une Miss France «gagne dans l’année l’équivalent d’un salaire de cadre supérieur», ce qui revient à environ 50.000 euros.

Cette nouvelle vie sera également rythmée par les galas, les soirées et les réceptions auxquels devra participer Miss France. Cependant, dans une interview accordée à Paris Match l’année dernière, Amandine Petit, la Miss France 2021, avait rappelé que leur rôle «avait énormément évolué avec le temps».

Selon cette dernière, «celle qui est élue porte les associations qu’elle soutient et doit véhiculer les valeurs de la femme tout en contrant les féministes qui ont des propos parfois infondés sur le concours».