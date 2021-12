Île-de-France : la prime à l’achat d’un vélo électrique prolongée en 2022

C'était un coup de pouce de la région Île-de-France pour aider les Franciliens qui souhaiteraient s'équiper d'un vélo électrique. La prime à l'achat – plafonnée à 500 euros – sera prolongée en 2022, confirme ce lundi IDFM.

Lancée en février 2020, cette aide financière concerne tous les vélos électriques achetés depuis décembre 2019. Grâce à ce coup de pouce, les Franciliens qui viennent de s'équiper peuvent être remboursés jusqu'à 500 euros.

Plus de 132.000 bénéficiaires

De fait, cette prime s'élèvera à 50 % du prix total de la facture, dans la limite maximum de 500 euros pour un VAE et 600 euros pour un vélo cargo. A titre d'exemple, un vélo payé 899 euros ne pourra donc pas être remboursé plus de 449,5 euros. Elle n'est cependant pas cumulable avec d'autres aides, telles que celle de la ville de Paris par exemple.

Depuis son lancement, «jusqu'à 132.000 personnes en ont bénéficié», faisait savoir Ile-de-France Mobilités (IDFM) ce lundi 13 décembre. Une vraie réussite donc, arrivée à point nommé au tout début de la crise sanitaire, qui répond désormais à une vraie demande : celle de certains Franciliens qui préfèrent utiliser les mobilités dites «douces» que la voiture ou les transports en commun.

A noter cependant que seuls les vélos à assistance électrique neufs (pas d'occasion) – aussi baptisés «VAE» – ainsi que les vélos cargo à assistance électrique sont concernés par cette offre. Certains accessoires de sécurité (le panier, le casque et l'antivol) pourront également être compris dans le prix, si ces derniers sont présentés sur la même facture que le vélo.

Et pour se faire rembourser, il suffit de se créer un compte sur le site d'Ile-de-France Mobilités et de déposer une demande en ligne, avec l'ensemble des justificatifs requis. Selon IDFM, le remboursement intervient en moyenne 45 jours après la demande, parfois plus selon les demandeurs.