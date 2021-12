Le doyen des Français est mort du Covid-19 à 112 ans

Marcel Meys, reconnu récemment comme le doyen des Français, est mort à 112 ans dans la nuit de mardi à mercredi à l’hôpital de Vienne (Isère), après être tombé malade du Covid-19.

«Il vivait toujours chez lui mais il a eu le Covid et la situation s'est dégradée, il était placé sous oxygène, ils ont fait l'impossible mais comment voulez-vous, à 112 ans...», a déclaré à l'AFP Nicole Boiron, sa fille unique.

Il était né le 12 juillet 1909 à Saint-Julien-de-l’Herms (Isère) et vivait dans sa maison de Saint-Romaine-en-Gal (Rhône) au moment de tomber malade. Il avait encore toute sa tête, était heureux d’être chez lui et de profiter de l’assistance à domicile, a expliqué sa fille.

Marcel Meys a travaillé comme ambulancier. Il a connu les deux Guerres mondiales et était veuf depuis 1998. Sa fille l’a décrit comme malentendant et presque aveugle. «Il aimait bien jouer au Scrabble mais il ne faisait pas de sport, il marchait un peu, jouait à la pétanque», s’est-elle rappelée.

Il était devenu le doyen des Français le 5 octobre dernier, après le décès de Jules Théobald à Fort-de-France (Martinique), à 112 ans lui aussi. Chez les femmes, la doyenne est sœur André, née Lucile Randon, âgée de 117 ans.

Les personnes de plus de 110 ans sont appelées «supercentenaires». Il n’y aurait désormais plus qu’un seul home dans ce cas et 33 femmes.