Covid-19 : quelle est la liste des motifs impérieux pour se rendre au Royaume-Uni

A partir du samedi 18 décembre, à minuit, les conditions de déplacements entre la France et l’Angleterre vont être durcies. Seuls les voyages sur «motifs impérieux» seront autorisés.

Ces restrictions visent à limiter la propagation du variant Omicron et concerne à la fois les personnes vaccinées et non-vaccinées. Dans un communiqué, le gouvernement français renvoie vers un document PDF listant les différents motifs pouvant être invoqués afin de se rendre au Royaume-Unis depuis la France. Ce document détails ainsi dix points :

1. Si vous êtes un ressortissant britannique souhaitant rejoindre son pays.

2. En cas du décès d’un membre de la famille directe ou la visite à une personne dont le pronostic vital est engagé

3. Un déplacement dans le cadre de l’exercice d’un droit de garde reconnu par décision de justice

4. La convocation par une autorité judiciaire ou administrative

5. L’impossibilité légale ou économique de rester sur le territoire français

6. La participation à un programme d’échange universitaire

7. En cas d’urgence médicale vitale

8. Si vous êtes un professionnel de santé ou de recherche luttant contre la Covid-19 participant à une opération de coopération d’intérêt majeur

9. Une missions ponctuelles liées à l’exercice de prérogatives de puissance publique telle qu’une mission diplomatique

10. Vous êtes un travailleur du secteur des transports terrestres, maritimes et aériens.

Pour chacun de ces «motifs impérieux» un justificatif sera demandé.

différentes procédures à l'arrivée

En fonction du territoire d’arrivée, les conditions imposées aux voyageurs ne sont pas les mêmes.

Déplacement de l’Angleterre vers la France

Si votre déplacement se fait de l’Angleterre vers la France, vous devrez réaliser un test PCR ou antigénique moins de 24 heures avant votre départ, puis un second au moment de votre arrivée.

De plus, vous serez contraint d’être isolé dans le lieu de votre choix pour une période de sept jours. Des contrôles par les forces de l’ordre seront réalisés. « Il faudra s’enregistrer sur une application qui générera un arrêté préfectoral d’isolement », a rapporté Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

L’isolement pourra être levé. Au bout de 48 heures si le test passé à l’arrivée est négatif.

Déplacement de la France vers l’Angleterre pour un voyageur vacciné

Si votre déplacement se fait de la France vers l’Angleterre et que vous êtes vacciné, vous devrez présenter un test PCR négatif datant de moins de 48 heures. De plus, vous devrez remplir un formulaire numérique intitulé «passenger locator form».

Lors de votre passage à la frontière, vous devrez apporter avec vous la preuve d’achat d’un test PCR (le test antigénique n’est plus accepté) à réaliser au plus tard 2 jours après votre arrivée.

Sur place, vous serez soumis à un auto-isolement jusqu’à l’arrivée du résultat de votre test PCR. En cas de résultat positif, l’isolement est prolongé pour une période de 10 jours.

Déplacement de la France vers l’Angleterre pour un voyageur non-vacciné

Si votre déplacement se fait dans la France vers l’Angleterre et que vous êtes vacciné, en plus du test PCR de moins de 48 heures et du formulaire numérique à remplir, vous aurez l’obligation de réserver, avant le départ, deux tests PCR à réaliser au deuxième et huitième jour suivant votre arrivée sur le territoire britannique. Une preuve vous sera demandée à la frontière. De plus, vous serez soumis à une période de 10 jours d’isolement à l’adresse de votre choix.