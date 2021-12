Coronavirus : pass sanitaire et pass vaccinal, quelles différences ?

Vendredi 17 décembre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé vouloir soumettre un projet de loi afin de « transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les sanctions ». Mais quelles sont les différences fondamentales entre ces deux pass ?

Pass vaccinal : seule la vaccination est valable

Contrairement au pass sanitaire qui permettait à la population sceptique, voir opposée au vaccin, de faire des tests de dépistage Covid-19 (PCR et antigéniques) afin de ne pas être privée de loisirs ou pour se rendre sereinement au travail, le pass vaccinal fait du vaccin la seule justification valable, le seul accès réglementaire aux loisirs. En résumé, si une personne souhaite aller dîner au restaurant, un PCR négatif ne sera plus accepté. Seul un schéma vaccinal complet devra être montré.

Une pression sur les non-vaccinés ?

Le pass sanitaire ayant créé de nombreux débats – sans compter un nombre incalculable de manifestations – qui ont pu, parfois, fracturer la société française et accroître la méfiance envers le gouvernement en place, nul doute que le pass vaccinal fera bondir ce qu’il reste de non-vaccinés.

Car Jean Castex l’a affirmé dans son discours : le but est de durcir les sanctions contre ceux qui présenteraient de faux pass, et pousser les non-vaccinés à le devenir. C’est lui qui en parle le mieux : « il n’est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mettent en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d’une immense majorité de Français a joué le jeu depuis le début de l’épidémie. »

Pour cela, le pass vaccinal concernera les lieux de loisirs (restaurants, cinémas, cafés et autres), bien qu'il ne sera, pour l’instant, pas utilisé manu militari dans les transports. Jean Castex a affirmé que « cette question sera tranchée lors du débat parlementaire. »

Le projet de loi sera soumis aux députés le 5 janvier.