Pass sérologique : à quoi sert ce document lancé par Monaco ?

La Principauté de Monaco a décidé de lancer un «pass sérologique» permettant aux personnes qui bénéficient d’un certain nombre d’anticorps de retarder leur troisième dose de vaccin anti-coronavirus.

Alors que la variant Omicron a pénétré la France, et que les nouveaux cas de Covid-19 sont en hausse, «le Rocher», qui a ouvert l’accès au rappel vaccinal dès le 9 novembre et fermé ses discothèques trois semaines avant l'Hexgone, a décidé de mettre en place un «pass sérologique» afin donc d’essayer cette nouvelle méthode de lutte contre la propagation du SARS-CoV-2.

Concrètement, cette campagne, lancée en juin dernier, est des plus simples : une prise de sang qui montre le nombre d’anticorps d’un patient, et cela «afin de connaître le niveau de protection de la population contre le Covid» et le cas échéant, retarder la dose de rappel.

La prise de sang est ouverte à tous.

Dans la principauté, le taux de reproduction du virus est d’environ 1.5, c’est-à-dire qu’en moyenne dix personnes atteintes en contaminent quinze. Quant aux cas graves, dix-neuf personnes seulement sont hospitalisées, un chiffre stable depuis des mois.