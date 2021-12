Paris : quels sont les 5 opérateurs de scooters implantés dans la capitale ?

Déployés dans tout Paris jusqu'en petite couronne, les scooters électriques en free-floating se sont imposés comme étant un moyen sûr, confortable et rapide de circuler dans la capitale. Mais face à l'explosion de leur nombre, la municipalité entend ne garder que 3 opérateurs. Pourtant, jusqu'à 5 d'entre eux se partageaient le marché.

Au début du free-floating parisien en 2016, il y a eu Cityscoot, considéré depuis comme le leader dans ce domaine. Longtemps resté seul sur le marché, l'opérateur français a finalement été rejoint par d'autres ces derniers mois. En parallèle, en 2018, Troopy lance un service de free-floating avec des scooters 125 cm3, disponible dans toute l'Ile-de-France mais avec une faible flotte et non électrique.

Plus récemment, l'Américain Lime, qui dispose déjà de trottinettes et de vélos électriques, est ensuite venu les concurrencer en avril dernier, avant d'abandonner, souhaitant se concentrer sur ces premières offres après sa fusion avec Jump (Uber). Ont ensuite débarqué coup sur coup Cooltra et Yego, arrivés sur le marché parisien en juin 2021.

Cityscoot

Leader du marché donc, Cityscoot jouit désormais d'une flotte de 4.000 scooters électriques, et est disponible à Paris ainsi que dans une dizaine de villes de proche-couronne, parmi lesquelles Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Le Kremlin-Bicêtre, Ivry-sur-Seine, Saint-Mandé, Saint-Ouen ou encore Levallois-Perret.

Petite nouveauté en date, certains scooters sont désormais dotés de deux casques, visibles sur l'application avec un liséré vert foncé. Et s'ils sont violets, c'est que 10 minutes de location sont offertes.

Côté prix, c'est la douloureuse puisque Cityscoot a largement augmenté ses tarifs depuis ses débuts. Il faut désormais compter 39 centimes la minute, soit 7,8 euros les 20 minutes ou 11,7 euros les 30 minutes (ou 28, 32 ou 34 centimes la minutes si l'usager achète un pack).

Troopy

C'est un peu l'outsider de cette liste. Si l'opérateur Troopy est arrivé bien avant les autres à Paris et dans une dizaine de villes limitrophes, il ne dispose que de scooters trois roues 125 cm3 – uniquement accessibles aux détenteurs du permis et d'un stage homologué – non électriques.

Pour autant, la start-up française a décidé d'électrifier sa flotte afin de répondre à l'appel d'offres lancé par la mairie de Paris le 13 décembre dernier. In fine, elle entend lancer deux nouveaux véhicules 50 et 125 cm3 électriques, qui seront présentés au Salon Autonomy de mars 2022.

Côté prix, il faut aujourd'hui compter 45 euros pour 150 minutes (soit 30 centimes la minute) ou 75 euros pour 300 minutes (soit 25 centimes la minute), hors pauses.

Cooltra

100% électriques, les scooters Cooltra sont quant à eux louables à la minute, à la journée ou au mois, avec des tarifs évidemment dégressifs au passage.

Côté prix, il existe 4 packs de 10 (30 centimes la minute), 20 (29 centimes la minute), 50 (26 centimes la minute) et 90 euros (25 centimes la minute). Soit des packs qui permettent de rouler environ 40, 86, 269 ou 520 minutes.

Ensuite, il existe trois pass avec trajets illimités au prix de 19, 29 et 39 euros, pour des trajets illimités de 8h, 24h ou 48h. Sans pack, ni pass, il faut compter 36 centimes la minute (soit 7,2 euros les 20 minutes ou 10,8 euros les 30 minutes)

Yego

Dernier arrivé, Yego a pourtant l'ambition des grands, et se disait dès le début prêt à relever le défi si un appel d'offres était lancé par la municipalité parisienne. Si pour l'instant, seule la ville de Paris est comprise dans son secteur géographique, le proche-couronne pourrait vite y être intégrée.

Même constat concernant le nombre de scooters déployés : jusqu'à 600 scooters sont disponibles aujourd'hui chez Yego, mais le groupe envisage de posséder une flotte comprise entre 1.500 et 2.000 véhicules.

Côté prix, Yego est parti sur un tarif de base à 0,36 euro la minute. Soit 5,4 euros pour un trajet de 15 minutes ou 9 euros pour un trajet de 25 minutes. En parallèle, 4 packs sont désormais disponibles à 10, 30, 50 et 90 euros, avec un pourcentage de minutes offertes proportionnel au prix du pack acheté.

Lime

En ce mois de décembre 2021, Lime a décidé de retirer ses scooters électriques du marché parisien, 8 mois seulement après son lancement, et ne participera donc pas à l'appel d'offres lancé par la municipalité parisienne. Pour autant, ses trottinettes et ses vélos électriques restent quant à eux disponibles en free-floating.