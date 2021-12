Seine-Saint-Denis : le député Patrice Anato porte plainte après des insultes racistes

Il évoque «un racisme effrayant». Patrice Anato, le député LREM de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis (93) a fait part de son intention de porter plainte, après avoir reçu une lettre raciste, et des menaces de mort.

«Ce matin, j’ai reçu une lettre d’un racisme effrayant, ponctué d’une menace de mort. Dans le cadre de mon mandat de député, rien ne me détournera de mon action et de mon engagement quotidien», a-t-il fait savoir ce mardi 21 décembre sur son compte Twitter, annonçant qu'il déposerait plainte.

Ce matin, j’ai reçu une lettre d’un racisme effrayant, ponctué d’une menace de mort. Dans le cadre de mon mandat de député, rien ne me détournera de mon action et de mon engagement quotidien.



Je déposerai plainte. #NeRienLaisserPasser pic.twitter.com/6BVw1jb0b9 — Patrice Anato (@Patrice_Anato) December 21, 2021

«Les nègres, dont vous faites partie, sont une erreur de la nature et une honte pour notre République», peut-on lire dans ce courrier écrit à l'ordinateur et non signé, envoyé directement au secrétariat de ce député LREM.

Pire, le courrier est ponctué de menaces de mort. «Sachez que nous ferons tout pour vous éliminer de ce pays [...] Ce mandat est celui de trop, celui qui a sali notre pays [...] et noirci la France», poursuit l'auteur de ce courrier raciste. Et de conclure : «Mort à vous».

le député Soutenu par des élus

Des insultes également dénoncés par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée Nationale et député de la 6e circonscription du Finistère, qui a fait part de son «amical soutien face à l'ignominie» à Patrice Anato.

«Je sais ce que c’est d’ouvrir son courrier d’élue, en sachant pertinemment qu’il y aura au moins une lettre pleine d’insultes abominables, donc dispo aussi pour en parler», a également fait savoir Alice Coffin, conseillère écologiste de Paris, avant d'ajouter : «prenez-soin de vous en particulier dans les jours qui viennent, ces choses-là restent hélas un peu en tête».