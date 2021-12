Covid-19 : au moins 500.000 personnes potentiellement isolées à Noël

De nombreux Français pourraient passer Noël à l’isolement. Selon les estimations de l’Assurance Maladie, environ 500.000 personnes seraient dans l’incapacité de voir du monde pour les fêtes de fin d’année.

A quelques jours du réveillon, la France n’a jamais connu un tel nombre de cas de Covid-19 depuis mai 2020, date à laquelle le système Sidep qui permet de suivre quotidiennement le nombre de cas positifs a été créé, a rappelé le JDD.

Avec une moyenne de plus de 52.000 cas depuis le 16 décembre, la France est de plus en plus touchée par le variant Omicron, qui représenterait 20% des nouvelles infections.

Selon le règlement de l’Assurance Maladie, l’isolement des malades doit durer 10 jours, à partir des premiers symptômes, ou à partir du test positif, en fonction des cas. Toute personne symptomatique ou positive depuis le 16 décembre n’aura pas, si elle respecte les règles sanitaires, la possibilité de passer Noël en famille.

Un chiffre non-négligeable qui représente tout de même 1% de la population. Sans compter les cas contacts, obligés de s'isoler de temps de connaître leur état.