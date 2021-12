Omicron : quel est ce nouveau symptôme qui touche les malades durant la nuit ?

Nouveau variant en pleine extension à travers le monde, Omicron entraînerait sur les personnes contaminées un nouvel effet, que des chercheurs viennent de découvrir. Celui-ci se produit la nuit.

Plus infectieux mais causant moins de cas grave, le variant Omicron a ainsi surpris les scientifiques et les médecins qui l’analysent et cherchent à le comprendre. En Afrique du Sud, le docteur Unben Pillay a profité d’une conférence organisée par le ministère de la Santé pour dévoiler que les personnes infectées étaient touchées par un nouveau symptôme : les sueurs nocturnes.

«Nous avons constaté une forte augmentation des cas au cours des dix derniers jours», a-t-il indiqué, rapporte Midi Libre. Il a précisé que jusqu'à présent, les effets notés ressemblaient principalement à ceux d'une grippe, avec toux sèche, fièvre ou douleurs corporelles. Les sueurs nocturnes existaient déjà, mais de façon très légères, comme les autres symptômes.

Très désagréables, les sueurs nocturnes sont des moments où une personne transpire abondement alors qu'elle dort. Ce phénomène la pousse à se réveiller, avec des vêtements et des draps mouillés.

Si le variant Delta peut lui aussi causer des sueurs nocturnes, ce symptôme est beaucoup moins présent que pour Omicron. Il se caractérise principalement par une gorge qui gratte, une grosse fatigue, des douleurs musculaires ressemblant à des courbatures ou à des éruptions cutanées, notamment chez les enfants.

Delta, qui est le variant majoritaire en France et dans de très nombreux pays, est petit à petit en train de céder sa place à Omicron. Le ministre de la Santé Olivier Véran a prévu que ce dernier s’imposerait début janvier.