Le Piton de la Fournaise entre en éruption pour la seconde fois de l'année

L’observatoire du Piton de la Fournaise rapporte que le célèbre volcan réunionnais est entré en éruption ce mercredi pour la seconde fois de l’année. Au moins quatre fissures ouvertes sur le flanc sud ont été repérées.

L’éruption est survenue dans une zone inhabitée. «Cette crise sismique est accompagnée de déformation rapide», signe «que le magma est en train de quitter le réservoir magmatique et se propage vers la surface», analysent les scientifiques.

L'éruption au #PitondelaFournaise se poursuit. Ce sont au final 4 fissures qui se sont ouvertes sur le flanc sud. A 8h30 l’activité la plus importante se situait sur la fissure la plus basse en altitude à 2000 m. ©️OVPF-IPGP. Communiqué complet ici https://t.co/CDi2nTAAsL pic.twitter.com/9S1OrW1KMR — Observatoire Volcanologique Piton de la Fournaise (@ObsFournaise) December 22, 2021

Le dernier événement de ce type remonte à avril dernier et s’était achevé six semaines plus tard. Il avait suscité la curiosité des Réunionnais, amenant le préfet à prendre des mesures pour décourager promeneurs et randonneurs (interdiction de bivouac et camping). A l’époque, l’île était sous couvre-feu de 18h à 5h du matin.

Le Piton de la Fournaise est considéré comme étant l’un des volcans les plus actifs au monde. Fort heureusement, ses spectaculaires phénomènes éruptifs restent la plupart du temps sans danger, puisqu’ils s’écoulent généralement sur la surface du volcan.