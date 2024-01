Future tempête Candice à La Réunion : fortes pluies, orages… le sud de l’île placé en vigilance rouge

Ce mercredi 24 janvier, Météo-France a placé en vigilance rouge le sud et le sud-est de l’île de La Réunion en raison de l'évolution d'un système cyclonique pouvant se transformer en une tempête tropicale. Celui-ci doit engendrer de fortes pluies et des orages. Le ministère de l’Intérieur recommande de ne pas utiliser le véhicule et de se mettre à l’abri «dans un bâtiment en dur».

Les éléments se déchaînent à La Réunion. Météo-France a placé le sud et le sud-est de l’île en vigilance rouge, ce mercredi 24 janvier, pour fortes pluies et orages. Cette alerte survient à l’heure où un système tropical est en train d’évoluer à proximité des Mascareignes, l’archipel de l’océan Indien formant La Réunion, l’Île Maurice et Rodrigues.

Du côté Sud, cette vigilance concerne notamment Saint-Pierre, Le Tampon, L’Entre-Deux, Saint-Louis, Cilaos, L’Étang-Salé, les Avirons et Petite-Île. Du côté Sud-Est, Saint-Joseph et Saint-Philippe sont concernés par cette alerte rouge.

Dans son bulletin, Météo-France Réunion affirme que «la Vigilance Rouge concerne cette soirée, la nuit prochaine et la matinée de ce jeudi 25 janvier».

Une multiplication des systèmes dépressionnaires

À propos des phénomènes attendues, le service météorologique prévoit «des pluies et averses localement orageuses». Celles-ci vont «s'intensifier au fil des heures, essentiellement sur les régions Ouest, Sud et Sud-Est du département».

«L'épisode le plus intense est attendu pour la nuit prochaine avec des cumuls pouvant atteindre localement 200 à 300 mm en 12 heures dans les hauts, 100 à 200 mm dans les bas. Ces précipitations perdurent demain mais de moindre intensité. Sur l'épisode, les cumuls attendus pour les prochaines 24 heures se situent entre 300 et 400 mm dans les hauts», a noté Météo-France Réunion.

De son côté, le ministère de l’Intérieur a invité la population à ne pas utiliser les véhicules et à se mettre à l’abri «dans un bâtiment en dur».

@meteofrance place le sud & le sud-est de La Réunion en #VigilanceRouge fortes pluies et orages.





Des pluies intenses sont attendues.



Soyez très vigilants alors que l’île est toujours en phase de sauvegarde cyclonique après #Belal.





Suivez les consignes de @prefet974. pic.twitter.com/lSPUTq2BOx — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) January 24, 2024

Pour rappel, en pleine saison cyclonique, l’océan Indien connaît une multiplication des systèmes dépressionnaires. Après le passage du cyclone Belal sur La Réunion à la mi-janvier, c’est une nouvelle perturbation qui est en train de se former, menaçant l’île française et sa voisine Maurice et pouvant se transformer en une tempête tropicale, qui devrait être nommée Candice dans les prochaines heures.