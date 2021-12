Paris : la municipalité réquisitionne un ancien Go Sport pour accueillir les sans-abri

Alors que les températures sont descendues à - 1°C cette nuit dans la capitale, la municipalité parisienne a annoncé ce mardi 21 décembre ouvrir un «nouvel espace dans le 16e» dans le cadre de son plan d'urgence hivernal. Jusqu'à fin mars, un ancien magasin de sport – situé Porte de Saint-Cloud – abritera des sans-abri.

«Ce nouveau lieu composé d'un grand plateau aménagé, inclut des douches et des toilettes, ainsi qu'un espace repas et un espace pour l'accompagnement social et santé», détaille la municipalité dans un communiqué.

En parallèle, l'équipe d'Anne Hidalgo annonce la mobilisation de travailleurs sociaux, chargés d'informer, d'évaluer et d'orienter les personnes accueillies vers les services adaptés à leur situation. Ils feront également «le lien» avec le Samu Social pour permettre des réorientations vers de l'hébergement pérenne ou du logement adapté à l'issue de la fermeture du plan d'urgence hivernal.

JUSQU'À 3.000 PERSONNES À LA RUE À PARIS

«L'hébergement d'urgence à beau être une compétence de l'Etat, face aux 3.000 personnes encore à la rue à Paris, nous avons choisi de maintenir notre plan d'urgence, en complément des initiatives gouvernementales», a ainsi expliqué Léa Filoche, l'adjointe à la mairie de Paris chargée des solidarités et de la lutte contre l'exclusion.

Pour rappel, lors de la dernière Nuit de la Solidarité – organisée par la municipalité dans la nuit du 25 au 26 mars 2021 – près de 2.900 de personnes sans-abri avaient été décomptées. Parmi eux, 87 % d'hommes et 13 % de femmes, dont l'âge moyen est 41 ans. La grande majorité d'entre eux sont seuls (79 %). La cinquième Nuit de la Solidarité est prévue le 20 janvier 2022.

Dans la soirée de mardi à mercredi, Alexandra Cordebard, la maire du 10e arrondissement – accompagnée d'Eric Lejoindre, le maire du 18e arrondissement – a participé à une maraude dans le quartier de La Chapelle. L'occasion pour l'élue de se rendre compte qu'«énormément de personnes dorment à la rue». Selon elle, «une réaction de l’Etat à la hauteur avec l’ouverture de nouveaux hébergements» est nécessaire, pour répondre aux besoins.

Un avis partagé par Léa Filoche, qui fait savoir que la municipalité «souhaite que de nouveaux espaces ouvrent pour accueillir de manière pérenne ces personnes en grande situation de précarité». Et d'ajouter : «Nous avons proposé aux services de l'Etat de mettre à disposition davantage de bâtiments de la Ville de Paris, afin qu'ils s'en saisissent et créent de nouvelles structures d'hébergement. Ces sites sont en cours d'étude».