DIRECT - Coronavirus : Franck Riester, ministre du Commerce extérieur, une seconde fois positif au covid-19

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

10h25

Le ministre délégué au Commerce extérieur, Frank Riester, a annoncé mercredi soir avoir été testé positif au Covid-19, dans un message publié sur son compte Twitter.

"A la suite d'une fièvre, j'ai effectué un test qui s'est révélé positif au Covid-19. Je m'isole dès ce soir, et assure mes missions à distance. Soyez prudents, vaccinez-vous et protégez vos proches en respectant consignes sanitaires et gestes barrières", a écrit le ministre.

C'est la deuxième fois que Franck Riester contracte le virus: il avait déjà été testé positif au nouveau coronavirus lorsqu'il était ministre de la Culture, en mars 2020.

09h45

Le groupe PS à l'Assemblée nationale devrait voter "par principe" le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, mais attend de voir le texte, et ne votera pas un pass sanitaire en entreprise, a déclaré jeudi sa présidente Valérie Rabault.

"Je ne signe jamais de chèque en blanc au gouvernement, donc je vais attendre de voir le texte, de savoir ce qui est mis dedans, mais sur le principe nous voterons", a-t-elle indiqué sur Europe 1, en rappelant que les parlementaires socialistes réclament depuis juillet la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour tous les adultes.

Interrogée par ailleurs sur l'idée d'un pass sanitaire en entreprise, que le gouvernement ne compte pas inscrire dans le texte dévoilé la semaine prochaine mais qui pourrait y être introduit via un amendement déposé par un député de la majorité, Valérie Rabault a dénoncé une "hypocrisie", soulignant qu'elle "n'approuve jamais les tours de passe-passe du gouvernement".

08h15

Pour le chef du service de néphrologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, il est primordial d’accélérer la vaccination à l’échelle mondiale. « Nous pouvons faire six doses de vaccin, si nous ne permettons pas à certains pays d’avoir accès à leurs premières doses, de nouveaux variants continueront d’apparaître », indique-t-il.

07h10

La pandémie a fait au moins 5 368 777 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à la mi-journée. Actuellement la région Europe est celle qui enregistre le plus de cas dans le monde, avec 2 870 947 ces sept derniers jours.

06h46

Le nombre de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie a dépassé les 100 millions sur l'ensemble du continent américain, a annoncé mercredi l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). Plus de la moitié de ces cas (51 millions) ont été signalés aux Etats-Unis et 22 millions au Brésil, selon l'OPS, qui indique aussi que des cas de variant Omicron ont été signalés das 19 pays et territoires du continent.

"Les pays doivent maintenir leurs mesures de santé publique pour limiter la transmission du virus et l'ajuster aux risques locaux" de propagation, a déclaré dans un communiqué la directrice de l'OPS, Carissa Etienne. Selon l'OPS, la majorité des pays des Amériques auront atteint ou dépassé d'ici la fin de l'année l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé de 40% de la population éligible vaccinée contre le coronavirus. Mais certains pays comme Haïti, le Guatemala ou la Jamaïque devraient ne pas y parvenir.

06h10

Le gouvernement espagnol a décidé mercredi de rendre de nouveau obligatoire le port du masque à l'extérieur, alors que le nombre de cas de Covid-19 a atteint un record de plus de 60.000 nouveaux cas en 24 heures.