Eric Zemmour dévoile les premières mesures de son programme

Le candidat à la présidentielle Eric Zemmour a commencé ce jeudi à dévoiler son programme pour la France. Il détaille pour le moment trois volets de ce dernier, concernant la justice, l’immigration et l’économie.

une «Justice ferme»

Sur le volet judiciaire, Eric Zemmour entend affermir la justice par le biais de l’instauration de peines plancher déterminées pour l’ensemble des crimes et des délits du Code Pénal français. Le candidat souhaite également le rétablissement de la «peine de perpétuité réelle», ainsi qu’une réduction des remises de peine.

Eric Zemmour évoque également l’instauration de la déchéance de nationalité française pour «les criminels et délinquants multirécidivistes et binationaux». L’ancien polémiste souhaite également répondre à la demande de recrutement souhaitée par les greffiers et magistrats qui manifestaient mercredi 15 décembre. Ainsi, son programme prévoit l'embauche de 3.000 magistrats et de 3.000 greffiers.

Le président de Reconquête entend en outre «mettre fin à l’impunité des mineurs» en abaissant la majorité pénale de 18 à 16 ans mais également en suspendant les aides sociales «pour les parents de mineurs délinquants et criminels».

Le problème de la surpopulation carcérale est également abordé par le candidat qui entend le résoudre en expulsant «immédiatement plus de 10.000 délinquants étrangers emprisonnés», mais également par la construction de 10.000 places de prisons supplémentaires.

«stopper» l'Immigration

Cheval de bataille d’Eric Zemmour, l’immigration représente une part importante de son programme. Le candidat souhaite ainsi «stopper les flux» en mettant fin au regroupement familial mais aussi en limitant le droit d’asile et en instaurant un nouveau processus de sélection des étudiants étrangers.

L’immigration zéro, «objectif clair» pour Eric Zemmour, passera également par la suppression du droit du sol, qui donne la nationalité française à toute personne née sur son sol, mais aussi par la suppression de l’Aide Médicale de l’Etat. Le candidat souhaite également l’interdiction de la régulation «de tout étranger entré illégalement sur le territoire français».

Une partie du programme sur l’immigration de l’ancien polémiste prévoit le «renvoi de tous les étrangers clandestins», l’expulsion des délinquants et criminels étrangers et le renvoi des «étrangers venus travailler au terme d’une période sans emploi de 6 mois» .

«refaire de la france une grande puissance industrielle»

Le programme économique d’Eric Zemmour se divise entre les entreprises et le pouvoir d’achat des Français. Le candidat souhaite ainsi restaurer la compétitivité des entreprises, mais également favoriser la production française. Il souhaite également «refaire de la France une grande puissance industrielle.»

Pour ce faire, l’ancien polémiste entend réduire «les impôts de production de 30 milliards d’euros supplémentaires», «créer un grand fond souverain (…) pour investir dans nos entreprises», ou encore «mettre en place un Patri-score pour indiquer clairement au consommateur la provenance française d’un produit.»

Sur le volet du pouvoir d’achat, Eric Zemmour souhaite soutenir les travailleurs en augmentant «le salaire net des travailleurs modestes», soutenir les familles en encourageant la natalité, notamment en «doublant le plafond du quotient familial».