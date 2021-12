Présidentielle : Emmanuel Macron toujours en tête, Valérie Pécresse dépasse Marine Le Pen

Selon le dernier sondage «PrésiTrack» d’OpinionWay pour CNEWS, publié ce jeudi 16 décembre, Emmanuel Macron reste en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Valérie Pécresse, quant à elle, progresse fortement et dépasse Marine Le Pen.

D’un mois à l’autre, le chef de l’Etat, qui n’a toujours pas officiellement annoncé sa candidature, obtient le même nombre de points (24%). Surprise néanmoins en deuxième position : la représentante des Républicains Valérie Pécresse connaît une forte hausse des intentions de vote (17%), soit 6 points de plus qu’au mois de novembre, lorsqu'elle n'était qu'une des cinq prétendants du parti de droite. Elle double ainsi Marine Le Pen (16%), qui perd 4 points par rapport à l’enquête précédente. Eric Zemmour reste lui à 12%.

A gauche, le candidat le mieux placé pour l’instant serait Jean-Luc Mélenchon (9%), devant le représentant des écologistes Yannick Jadot (8%). Désireuse d’organiser une primaire pour sa famille politique, Anne Hidalgo perd 2 points et obtiendrait 4% des intentions de vote.

De son côté, le candidat communiste Fabien Roussel (3%) gagne un point et passe devant Arnaud Montebourg (2%) qui, quant à lui, en perd un. A noter que 16% des personnes interrogées n’ont pas exprimé d’intention de vote.

Selon ce nouveau sondage «PrésiTrack», Emmanuel Macron serait réélu à la présidence de la République dans tous les scénarios. Au second tour, le chef de l’Etat l’emporterait largement face à Marine Le Pen, 57% contre 43% pour la représentante du Rassemblement national. L’écart serait moindre mais tout de même suffisant avec Valérie Pécresse (54% à 46%).

L’intérêt des Français augmente

Alors que les premiers meetings s’organisent et que les interactions entre candidats se multiplient, l’intérêt des Français pour cette échéance présidentielle grandit.

En effet, 54% des personnes sondées se disent déjà intéressées par cette campagne et suivent attentivement les déclarations des candidats. Un suivi en hausse de 6 points par rapport au moins de novembre.

Parmi les classes d’âge les plus concernées par l’élection, on retrouve les 65 ans et plus (66%) devant les 50-64 ans (54%) et les 18-24 ans (49%).

Priorité au pouvoir d’achat

Le pouvoir d’achat est l’enjeu principal de cette élection présidentielle (53%). Il devance la protection sociale (santé, retraites, etc.) (45%), qui perd néanmoins 5 points sur le mois précédent.

La sécurité reste également une priorité des Français (44%), au même titre que l’immigration (40%), au coeur de la campagne de certains candidats.

Si les Français attendent toujours plus de réponses en matière de protection de l’environnement, cet enjeu a perdu quatre points d’intérêt par rapport au mois précédent.