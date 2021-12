Paris : quels sont les changements concédés par la mairie pour son projet de «grand site tour Eiffel» ?

Alors qu'une concertation publique au sujet du projet de réaménagement du quartier de la tour Eiffel a été lancée entre le 11 octobre et le 17 novembre, la municipalité parisienne vient de s'engager à revoir certains points cette semaine, tenant compte des critiques émises par les Parisiens.

Au total, 6.000 avis ont été rendus par ces derniers, via la participation du public par voie électronique (PPVE), étudiés par deux membres de la Commission nationale du débat public (CNDP). Une participation aussi «foisonnante» que «confuse», avec des réunions publiques «marquées par une forte tension», soulignent ces deux garants, qui expliquent que «la très grande majorité des participants – essentiellement des riverains – ont exprimé leur opposition au projet».

Quelques concessions à faire

A tel point que la municipalité parisienne – qui avait pourtant défendu son projet bec et ongle début novembre via Emmanuel Grégoire le premier adjoint à la mairie de Paris chargé de l'urbanisme – a fini par concéder à faire quelques modifications au projet initial. Mais le fond du projet reste le même, avec la quasi piétonnisation du Pont d'Iéna, appelé à devenir «le premier pont végétalisé de Paris» et la création d'un «amphithéâtre végétalisé» place du Trocadéro, face à la tour Eiffel.

Parmi les changements envisagés, la municipalité entend désormais «étudier un nouveau mobilier permettant d'agrémenter la promenade sur le pont piétonnisé», et ce, alors que «la présence de nombreux bacs végétalisés sur le pont d'Iéna a été largement remise en question». Autre point à revoir : l'utilisation de béton pour le nouveau cheminement piétons du Champs-de-Mars. A la place, des matériaux «davantage perméables» devraient être utilisés.

La municipalité parisienne souhaite également «améliorer les liaisons automobiles», notamment entre les 15e et 16e arrondissements, et réfléchir à un nouveau plan, alors que les riverains sont très inquiets de la fermeture du pont d'Iéna à la circulation. Pour y remédier, deux carrefours pourraient être rajoutés «entre les avenues de New York et Albert-de-Mun d’une part, et la rue Lenôtre d’autre part», selon l'équipe d'Anne Hidalgo, qui doit se rapprocher de la préfecture de police de Paris pour mettre ce nouveau schéma à l'œuvre.

Enfin, la question du patrimoine, de la propreté, de l'entretien des espaces verts, ainsi que de la sécurité et de l'occupation de l'espace public a été vivement abordée par les détracteurs au projet, qui souhaitent avoir des garanties à ces sujets-là. De nouvelles informations claires devraient ainsi être apportées au projet dans les prochaines semaines.