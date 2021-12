Covid-19 : Un calculateur permet de savoir quelle est la fréquence idéale d'aération de vos pièces

Aérer reste aujourd'hui l'une des principales recommandations pour lutter contre le coronavirus lorsque nous nous trouvons en intérieur, à la maison ou au bureau. Mais en plein hiver, ce n'est pas évident de laisser les fenêtres ouvertes. C'est pourquoi ce calculateur vous sera d'une aide précieuse pour calculer la durée idéale entre deux aérations.

Car il a été prouvé par une série d'études qu'aérer régulièrement la pièce où vous vous trouvez permet de faire baisser drastiquement le risque de contamination au Covid-19.

Ainsi grâce à un modèle mathématique, le site collaboratif Nousaerons.fr a mis à disposition de tous un simulateur (accessible ICI) pour «trouver le bon rythme d'aération».

Via ce simulateur, il vous sera possible de modifier la taille de la pièce et ses caractéristiques (hauteur sous plafond, aération), le nombre de personnes qui s'y trouvent, pour les faire correspondre à votre situation.

Ainsi, une fois le calcul lancé, il sera possible de connaître le «délai préconisé entre deux aérations quand le port du masque est impossible», le «délai préconisé entre deux aérations avec port du masque», le «délai maximal d'occupation du local si aucune aération n'est réalisée» et le «taux de CO2 au bout d'une heure sans aération».

Par exemple : dans une pièce de 30 m2, avec une hauteur sous plafond de 2,5m, comprenant 4 adultes et sans aération, le délai entre aérations quand le port du masque est impossible est de 14 minutes, et de 32 minutes si au contraire le port du masque est possible.

Trouver le moment idéal pour aérer

Les créateurs ont expliqué sur la page d'accueil que «ce simulateur est destiné à vous aider dans cette tâche, notamment pour vous permettre d'avoir quelques ordres de grandeur en tête au moment d'aérer». Tout en précisant néanmoins, «les estimations proposées ne sauraient remplacer la mesure du taux de CO2 dans un local avec un détecteur fiable, ce qui constitue le moyen le plus simple et le plus efficace pour aérer à bon escient».

De plus, ce sont des résultats à prendre avec prudence car «la transcription de ce modèle et notamment l'ajustement de certains paramètres ont été réalisés de façon empirique», explique le concepteur de ce simulateur.