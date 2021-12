Arnaque à la prime inflation : quelle est cette escroquerie de plus en plus répandue ?

Depuis quelques jours, de nombreux mails et courriers promettent à certains Français de bénéficier de la prime inflation en donnant leurs coordonnées bancaires. Une escroquerie qui se répand de plus en plus.

En effet, la technique de «phishing» consiste comme sa traduction l'indique, d'hameçonner une personne en lui envoyant un mail, provenant de cette adresse :«[email protected]».

Ainsi, les escrocs contactent principalement des auto-entrepreneurs, en leur demande de communiquer leurs coordonnées bancaires aux pseudos services de l'Urssaf, s'ils veulent recevoir cette prime de 100 euros.

L'Ursaff rappelle la bonne méthode

Devant la propagation de cette arnaque, l'Ursaff a rappelé qu'elle n'utilisait que les domaines informatiques suivants : @votre-urssaf.fr, @urssaf.fr et @info.urssaf.fr.

De plus, l'organisme a de nouveau indiqué la démarche à suivre pour les auto-entrepreneurs devant communiquer leurs coordonnées bancaires. Dans tous les cas, il faudra nécessairement passer par le site de l'Urssaf ou par «autoentrepreneur.urssaf.fr» pour les micro-entrepreneurs.

Trente-huit millions de Français sont éligibles à l'indemnité inflation. En tout, 2,6 millions ont déjà touché les 100 euros de cette prime avant Noël.

Pour les salariés du secteur privé, le versement sera, dans la grande majorité des cas, effectué en même temps que la paie du mois de décembre.

Pour les allocataires de la CAF, le versement commencera à partir du 20 janvier.